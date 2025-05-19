Hastaneye Kaldırılmıştı... Yeşilçam'ın Efsane İsmi Ahmet Mekin’den Haber Var

1980 yılından beri Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı Ocaklar Mahallesi’nde yaşayan Türk sinemasının usta isimlerinden Ahmet Mekin'den sevenlerini korkutan bir haber gelmişti.

AMELİYAT OLDU

Edinilen bilgiye göre; Mekin dün yürüyüş yaptığı esnada koşan bir çocukla çarpıştı. Yere düşen Mekin’in kalça kemiği kırıldı. Bandırma Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Bandırma Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ahmet Mekin, ameliyat oldu.

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Mekin’in tedavisine devam edildiği aktarıldı.

Kaynak: DHA