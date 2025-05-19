Hastaneye Kaldırılmıştı... Yeşilçam'ın Efsane İsmi Ahmet Mekin’den Haber Var

Yeşilçam'ın efsane isimlerinden usta oyuncu Ahmet Mekin, kalça kemiğinin kırılması sebebiyle hastaneye kaldırılmıştı. 93 yaşındaki usta oyuncunun ameliyat olduğu öğrenildi. Mekin'in sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisine devam edildiği bildirildi.

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Hastaneye Kaldırılmıştı... Yeşilçam'ın Efsane İsmi Ahmet Mekin’den Haber Var

1980 yılından beri Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı Ocaklar Mahallesi’nde yaşayan Türk sinemasının usta isimlerinden Ahmet Mekin'den sevenlerini korkutan bir haber gelmişti.

AMELİYAT OLDU

Edinilen bilgiye göre; Mekin dün yürüyüş yaptığı esnada koşan bir çocukla çarpıştı. Yere düşen Mekin’in kalça kemiği kırıldı. Bandırma Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Bandırma Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ahmet Mekin, ameliyat oldu.

Hastaneye Kaldırılmıştı... Yeşilçam'ın Efsane İsmi Ahmet Mekin’den Haber Var - Resim : 1

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Mekin’in tedavisine devam edildiği aktarıldı.

Kaynak: DHA

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