Hadise ve Seda Bakan Arasında İpler Koptu! Olay Beğeni Sonrası Şoke Eden Suç Duyurusu

Hadise ile rol aldığı Esas Oğlan dizisiyle fırtınalar estiren ünlü oyuncu Seda Bakan, sosyal medya hesabından olay bir paylaşıma imza attı. Bakan, kim hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı. İşte detaylar…

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
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Hadise ve Seda Bakan Arasında İpler Koptu! Olay Beğeni Sonrası Şoke Eden Suç Duyurusu

Kardeş Payı, Esas Oğlan, Gelin Takımı gibi projelerde canlandırdığı karakterler ile isminden söz ettiren ünlü oyuncu Seda Bakan, sosyal medya hesabı Instagram üzerinden dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Bakan, Instagram hesabını kendinden habersiz kullanan kişi yada kişiler hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

Hadise ve Seda Bakan Arasında İpler Koptu! Olay Beğeni Sonrası Şoke Eden Suç Duyurusu - Resim : 1

'OYUNLARI VARMIŞ'

Bakan paylaşımında şunları söyledi: Bir dönem birlikte iş yapıp güvendiğim kişilerin hâlâ hesabım üzerinden yaptığı oyunlar varmış, ben de hiç konduramayıp, kimsenin günahını almamıştım. İnşallah eli, ayağına dolaşır!

Hadise ve Seda Bakan Arasında İpler Koptu! Olay Beğeni Sonrası Şoke Eden Suç Duyurusu - Resim : 2

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAK

Seda Bakan'ın avukatı İsmail Filiz ise açıklamasında suç duyurusunda bulunacaklarını yenileyerek ‘Müvekkilim Seda Bakan Erel'in Instagram hesabına yasa dışı olarak girilmiş ve kamuoyu nezdinden olumsuz düşüncelere sebebiyet veren beğeni ve yorumlarda bulunulmuştur’ dedi. Bakan avukatının paylaşımını da paylaştı.

Hadise ile Seda Bakan’ın arası birlikle rol aldıkları Esas Oğlan dizisi sonrasında açılmıştı. Seda Bakan’ın yakın arkadaşları ile fotoğraflar atan Hadise dikkat çekmişti.

Bakan Instagram hesabından"Önce Tuba Büyüküstün sonra Hadise. Sıradaki hangi dizi arkadaşınızı kurban olarak seçtiniz?" yorumunu beğenmişti.

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