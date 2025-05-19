Sır Perdesi Aralanıyor: TikTok Fenomenini Kiralık Katil Öldürmüş!

Meksikalı TikTok fenomeni Valeria Marquez cinayeti dünya gündemine otururken, geçen hafta Jalisco kentindeki güzellik salonundan canlı yayın yaparken öldürülen 23 yaşındaki fenomenin ölümüyle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Polis, platformda 114 bin takipçisi olan genç kadının bir kiralık katil tarafından öldürüldüğünü düşündüklerini açıkladı.

Jalisco Eyalet Savcılığı, Marquez'in salona gelmesinden saatler önce bir adamın teslimat şoförü kılığına girip popüler fenomen için çok pahalı bir hediye getirdiğini söylediğini bildirdi. Maske takan ve yanında motosikletli bir başka adamın da olduğu şahıs, iddiaya göre salonda bulunan bir kadına hediyeyi şahsen teslim etmeleri gerektiğini söyledi.

'BELKİ DE BENİ ÖLDÜRECEKLERDİ'

Marquez'in, salona geldiğinde adamların kendisini sorduğunu öğrendiğini ve çok endişelendiğini aktaran görgü tanıkları, kadının öldürülmeden kısa bir süre önce TikTok canlı yayınında çok korkmuş göründüğünü de belirtti. Kadının canlı yayında "Belki de beni öldüreceklerdi. Gelip beni götürecekler miydi, yoksa ne yapacaklardı?" dediği öğrenildi.

Polis, adamlardan birinin, fenomenin salonda olup olmadığını sorduğunu, dolayısıyla onu tanımadığını anladıklarını bildirdi. Bu nedenle saldırganın bir kiralık katil olduğunu düşündüğünü tahmin ettiklerini ifade etti. Polis, ülkede "motosikletli kiralık katillerin" oldukça yaygın hale geldiğini, kısa bir süre önce böyle bir tetikçinin eski bir kongre üyesini öldürdüğünü hatırlattı.