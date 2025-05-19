Sır Perdesi Aralanıyor: TikTok Fenomenini Kiralık Katil Öldürmüş!

Geçtiğimiz günlerde TikTok canlı yayını sırasında öldürülen 23 yaşındaki sosyal medya fenomeni Valeria Marquez cinayetiyle ilgili sır perdesi aralanıyor. Polis, genç kadını öldürenin bir kiralık katil olduğunu düşünüyor.

Buse Yılmaz Buse Yılmaz
Sır Perdesi Aralanıyor: TikTok Fenomenini Kiralık Katil Öldürmüş!

Meksikalı TikTok fenomeni Valeria Marquez cinayeti dünya gündemine otururken, geçen hafta Jalisco kentindeki güzellik salonundan canlı yayın yaparken öldürülen 23 yaşındaki fenomenin ölümüyle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Polis, platformda 114 bin takipçisi olan genç kadının bir kiralık katil tarafından öldürüldüğünü düşündüklerini açıkladı.

Jalisco Eyalet Savcılığı, Marquez'in salona gelmesinden saatler önce bir adamın teslimat şoförü kılığına girip popüler fenomen için çok pahalı bir hediye getirdiğini söylediğini bildirdi. Maske takan ve yanında motosikletli bir başka adamın da olduğu şahıs, iddiaya göre salonda bulunan bir kadına hediyeyi şahsen teslim etmeleri gerektiğini söyledi.

Sır Perdesi Aralanıyor: TikTok Fenomenini Kiralık Katil Öldürmüş! - Resim : 1

'BELKİ DE BENİ ÖLDÜRECEKLERDİ'

Marquez'in, salona geldiğinde adamların kendisini sorduğunu öğrendiğini ve çok endişelendiğini aktaran görgü tanıkları, kadının öldürülmeden kısa bir süre önce TikTok canlı yayınında çok korkmuş göründüğünü de belirtti. Kadının canlı yayında "Belki de beni öldüreceklerdi. Gelip beni götürecekler miydi, yoksa ne yapacaklardı?" dediği öğrenildi.

Polis, adamlardan birinin, fenomenin salonda olup olmadığını sorduğunu, dolayısıyla onu tanımadığını anladıklarını bildirdi. Bu nedenle saldırganın bir kiralık katil olduğunu düşündüğünü tahmin ettiklerini ifade etti. Polis, ülkede "motosikletli kiralık katillerin" oldukça yaygın hale geldiğini, kısa bir süre önce böyle bir tetikçinin eski bir kongre üyesini öldürdüğünü hatırlattı.

TikTok Fenomeninin Korkunç Ölümü! Canlı Yayında Kurşun Yağmuruna TutulduTikTok Fenomeninin Korkunç Ölümü! Canlı Yayında Kurşun Yağmuruna TutulduDünya
Ünlü Rapçinin Seks Davasında Şoke Eden İtiraf! Eski Sevgilisi Yaşadığı Dehşeti İtiraf EttiÜnlü Rapçinin Seks Davasında Şoke Eden İtiraf! Eski Sevgilisi Yaşadığı Dehşeti İtiraf EttiMagazin
Etiketler
TikTok Cinayet
Ev Yapımı Aloe Vera Yüz Kremi Nasıl Yapılır? Meğer Bu Kadar Basitmiş Ev Yapımı Aloe Vera Yüz Kremi Nasıl Yapılır? Meğer Bu Kadar Basitmiş
Tarlasında 150 Ton Altın Buldu, Hayatı Altüst Oldu Tarlasında 150 Ton Altın Buldu, Hayatı Altüst Oldu
Ünlü Oyuncu Beste Kökdemir'den Evlilik yolunda İlk Adım: Gizlice Nişanlandı Ünlü Oyuncudan Sürpriz Nişan
Muhteşem Yüzyıl Hayranı Cardi-B'den Yıllar Sonra Hürrem Sultan’lı Gönderme! Meryem Uzerli'den Yanıt Gecikmedi Cardi-B İle Meryem Uzerli Arasında ‘Hürrem'li Diyalog
ÇOK OKUNANLAR
Bir Zamanlar İstanbul'a Komşu İldi! Apar Topar İstanbul'un İlçesi Yapıldı, Yeniden İl mi Oluyor? Bir Zamanlar İstanbul'a Komşu İldi! Apar Topar İstanbul'un İlçesi Yapıldı, Yeniden İl mi Oluyor?
Ahmet Çakar Gelecek Yılın Şampiyonunu Açıkladı Ahmet Çakar Gelecek Yılın Şampiyonunu Açıkladı
Hakan Kara Kahreden Acı Tabloyu Açıkladı Hakan Kara Kahreden Acı Tabloyu Açıkladı
Araç Sahiplerine Çifte Fatura! Trafikte Bunu Yapan Fena Yandı, Rekor Seviyeye Ulaştı Araç Sahiplerine Çifte Fatura! Trafikte Bunu Yapan Fena Yandı, Rekor Seviyeye Ulaştı
Türkiye’de Sadece Orada Yapılıyor! Yılda 3 Kere Çıkıyor: Kokusunu Alan Kaçıyor, Tadan Vazgeçemiyor Türkiye’de Sadece Orada Yapılıyor! Yılda 3 Kere Çıkıyor: Kokusunu Alan Kaçıyor, Tadan Vazgeçemiyor