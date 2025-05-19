Çocuklar Duymasın'ın Havuç'u Nişanlandı

Bir döneme damga vuran Çocuklar Duymasın dizisindeki "Havuç" karakteriyle tanınan ve ardından Survivor yarışmasıyla ekranlara dönen oyuncu Furkan Kızılay, evlilik yolundaki ilk adımı attı. 34 yaşındaki Kızılay, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Tutku Yılmaz’a Paris’te romantik bir evlilik teklif etti. Çift, bu özel anı sosyal medya hesaplarında sevenleriyle paylaşırken, düğün tarihlerini de duyurdu. Furkan Kızılay ve Tutku Yılmaz, 1 Haziran 2025 tarihinde hayatlarını birleştirecek.

AİLE ARASINDA NİŞAN TÖRENİ

Dört yıllık ilişkilerini resmiyete taşıma kararı alan ikili, yakın aile üyelerinin katılımıyla sade bir nişan töreni düzenledi. Törenden kareleri sosyal medyada paylaşan çiftin mutluluğu takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

FURKAN KIZILAY KİMDİR?

1990 yılının 30 Kasım günü İstanbul’un Şile ilçesinde doğan Furkan Kızılay, eğitmen bir baba olan Emin Kızılay ve Mine Kızılay’ın oğludur. Kendisinden küçük Batur adında bir erkek kardeşi vardır. Eğitimini Kadir Has Üniversitesi Sistem Mühendisliği bölümünde tamamlayan Kızılay, sporla da yakından ilgilenmiş; tenis, kayak ve yüzme gibi branşlarda önemli başarılar kazanmıştır.

Henüz 9 yaşındayken 5 Maymun Çetesi dizisiyle oyunculuk kariyerine adım atan Kızılay, daha sonra Hayal Köy, Kıvılcım ve Ayrılsak da Beraberiz gibi yapımlarda yer aldı. 12 yaşındayken ise adını geniş kitlelere duyurmasını sağlayan Çocuklar Duymasın dizisinde "Havuç Emre" karakteriyle hafızalara kazındı.

2009 yılında müzik dünyasına da adım atan Kızılay, Aşksın Sen adlı albümünü piyasaya sürdü. 2017 yılında Survivor yarışmasında mücadele etti. Ardından Aslan Ailem dizisiyle ekran serüvenine devam etti.