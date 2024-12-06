Furkan Kızılay Evleniyor

'Çocuklar Duymasın' dizisindeki 'Havuç' karakteriyle tanınan Furkan Kızılay, 4 yıldır birliktelik yaşadığı sevgilisine Paris'te evlenme teklifi etti. O anları kayda alan sevgililere tebrik mesajları yağdı.

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Furkan Kızılay Evleniyor - Resim: 1

Furkan Kızılay, uzun süredir aşk yaşadığı sevgilisi Tutku Yılmaz'a evlenme teklifi etti.

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Furkan Kızılay Evleniyor - Resim: 2

34 yaşındaki oyuncu, Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Louvre Müzesi'nin önünde sevgilisine evlenme teklifi etti. Furkan Kızılay, o anları takipçileriyle paylaştı.

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Furkan Kızılay Evleniyor - Resim: 3

Furkan Kızılay, sevgilisinin evlenme teklifini kabul ettiği anları; "Dört yılın ardından buradayız. İyi ki sen hep sen" notuyla paylaştı. Tutku Yılmaz da tektaşını kameraya gösterdi.

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