Furkan Kızılay Evleniyor
'Çocuklar Duymasın' dizisindeki 'Havuç' karakteriyle tanınan Furkan Kızılay, 4 yıldır birliktelik yaşadığı sevgilisine Paris'te evlenme teklifi etti. O anları kayda alan sevgililere tebrik mesajları yağdı.
Furkan Kızılay, uzun süredir aşk yaşadığı sevgilisi Tutku Yılmaz'a evlenme teklifi etti.
34 yaşındaki oyuncu, Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Louvre Müzesi'nin önünde sevgilisine evlenme teklifi etti. Furkan Kızılay, o anları takipçileriyle paylaştı.
Furkan Kızılay, sevgilisinin evlenme teklifini kabul ettiği anları; "Dört yılın ardından buradayız. İyi ki sen hep sen" notuyla paylaştı. Tutku Yılmaz da tektaşını kameraya gösterdi.