Ünlü Oyuncu Beste Kökdemir'den Evlilik yolunda İlk Adım: Gizlice Nişanlandı

Oyuncu Beste Kökdemir, kalbini iş dünyasının tanınan isimlerinden Fazlı Erdinç Çatak'a kaptırdı. İkili, magazin objektiflerinden uzak bir şekilde ilişki yaşarken, adım adım evlilik yoluna girdiler.

BÜYÜLEYİCİ TEKLİF

Geçtiğimiz günlerde Fazlı Erdinç Çatak, kimsenin beklemediği bir anda diz çökerek Beste Kökdemir'e evlenme teklif etti. Duygusal anlar yaşayan güzel oyuncu, "Evet" yanıtını verdi. O büyülü anı ise sosyal medya hesabından Nazım Hikmet'in "Senin bana nasip olman, şahsi hayatımın en değer biçilmez talihidir" dizeleriyle paylaştı.

SESSİZCE NİŞANLANDILAR

Romantik teklifin ardından ilişkide hızla bir sonraki adıma geçildi. Herkes teklifle meşgulken, çift 6 Mayıs tarihinde sessiz sedasız nişanlandı. Kökdemir, bu haberi ise günler sonra sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu.

Nişan kareleri kısa sürede büyük ilgi gördü, hayranlarından tebrik mesajları yağdı. Kökdemir, özel hayatında attığı bu yeni adımla sevenlerini hem şaşırttı hem sevindirdi.