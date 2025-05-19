Muhteşem Yüzyıl Hayranı Cardi-B'den Yıllar Sonra Hürrem Sultan’lı Gönderme! Meryem Uzerli'den Yanıt Gecikmedi

Muhteşem Yüzyıl hayranlığıyla bilinen dünyaca ünlü rapçi Cardi B, Hürrem Sultan’ın bir fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaştı. Fotoğrafın üzerine dikkat çeken bir not düşen rapçiye, ‘Hürrem’ karakterini oynayan Meryem Uzerli’den yanıt gecikmedi.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
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Muhteşem Yüzyıl Hayranı Cardi-B'den Yıllar Sonra Hürrem Sultan’lı Gönderme! Meryem Uzerli'den Yanıt Gecikmedi

"Bodak Yellow", "I Like It" ve "Drip" gibi hit parçalarıyla müzik listelerini altüst eden dünyaca ünlü rapçi Cardi B, hayranı olduğu Muhteşem Yüzyıl dizisiyle ilgili bir paylaşım daha yaptı. Instagram hesabından Hürrem Sultan'ın bir fotoğrafını paylaşan Cardi B, "Ama bütün masayı devirebilecekken neden satranç oynayayım ki?" ifadelerini kullandı.

Muhteşem Yüzyıl Hayranı Cardi-B'den Yıllar Sonra Hürrem Sultan’lı Gönderme! Meryem Uzerli'den Yanıt Gecikmedi - Resim : 1

UZERLİ'DEN YANIT GECİKMEDİ

,Hürrem karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Meryem Uzerli de Cardi B'ye yanıt verdi. Uzerli, "Çünkü stratejik planla karışık daha keyifli" ifadelerini kullandı.

MUHTEŞEM YÜZYIL'IN BÜYÜK FANI

Yıllar önce diziyi izlemeye başlayan rapçi, karakterlerle kurduğu duygusal bağla da sık sık gündeme gelmişti. Hatta Nurbanu Sultan karakterine olan antipatisini sosyal medyada açıkça dile getirmiş, oyuncu Hande Doğandemir’e yönelik tepkileriyle dikkat çekmişti.

Hande Doğandemir, konuyla ilgili geçmişte yaptığı açıklamada şaşkınlığını gizleyememiş, “ "Cardi B, ‘Muhteşem Yüzyıl’ hastası çıktı. Kösem’i ortadan kaldıran Turhan Sultan’ı oynadım ben orada. Küfür kıyamet! Linç kampanyası başlattı bana Twitter’da. ‘Allah belanı versin’ falan demiş. Ben de ‘Hayırdır Cardi’ciğim, n’oluyor ya’ dedim” demişti.

Muhteşem Yüzyıl Hayranı Cardi-B'den Yıllar Sonra Hürrem Sultan’lı Gönderme! Meryem Uzerli'den Yanıt Gecikmedi - Resim : 2

TÜRK YÖNETMENLERE ÇAĞRI YAPMIŞTI

Rap yıldızının diziye olan ilgisi, sadece izlemekle kalmadı. Muhteşem Yüzyıl'ın finalini izledikten sonra Twitter üzerinden Türk yönetmenlere seslenen Cardi B, yeni bir Osmanlı dizisi yapılması için “Türk yönetmenler, lütfen bir sultan dizisi daha yapar mısınız. Buna hayatımda ihtiyacım var. Gerçekten feci şekilde ihtiyacım var” çağrısında bulunmuştu.

ŞEHZADE MUSTAFA’NIN ÖLÜMÜNE AĞLAMIŞTI

Dizi karakterlerine duygusal yatırım yapan Cardi B, Mehmet Günsür’ün hayat verdiği Şehzade Mustafa'nın ölümü karşısında da sessiz kalmamıştı. Bir takipçisinin “Ağladın mı?” sorusuna şu yanıtı vermişti: “Ben Hürrem’in tarafındayım ama Mustafa’nın ölümü gerçekten üzücüydü.”

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