Cedi Osman'dan İlan-ı Aşk! Sosyal Medyayı Salladı

"Hercai", "Destan" ve "Gizli Bahçe" gibi dizilerdeki rolleriyle tanınan ünlü oyuncu Ebru Şahin, bir süredir ekranlardan uzak kaldı. Eski NBA yıldızı ve milli basketbolcu Cedi Osman ile üç yıl önce Makedonya’nın Ohrid kentinde dünyaevine giren güzel oyuncu, özel hayatındaki mutluluğuyla ise magazin gündeminden düşmüyor.

Şu sıralarda Yunan basketbol takımı Panathinaikos'ta forma giyen 30 yaşındaki Cedi Osman, Euroleague şampiyonluğu adına vereceği mücadele için takımıyla birlikte sıkı bir hazırlık içerisinde. Bu süreçte sosyal medyada daha az paylaşım yapan milli basketbolcu, 31 yaşına basan eşi Ebru Şahin için ise sosyal medya orucuna ara verdi.

18 Mayıs günü 31 yaşına basan eşi için romantik bir paylaşım yapan Cedi Osman, sosyal medyadaki takipçilerinin takdirini topladı. Milli yıldız, eşi Ebru Şahin'e "Doğum günün kutlu olsun sevgilim" notuyla mutluluk diledi. Ünlü çiftin mutluluklarını paylaştıkları romantik karelerine binlerce yorum ve beğeni geldi.

EBRU ŞAHİN KİMDİR?

18 Mayıs 1994 tarihinde İstanbul'da doğan Ebru Şahin, İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nden mezun olduktan sonra oyunculuğa yöneldi. Bu konuda eğitim alan Şahin, ilk oyunculuk deneyimini 2016 yılı yapımı Kan Parası filmiyle yaşadı. Televizyon ekranlarıyla olan buluşması ise 2017-2018 yılları arasında yayınlanan İstanbullu Gelin dizisiyle oldu. Ardından aynı yıl Yasak Elma dizisinde oynadı. İlk başrolünü ise 2019 yılı yapımı Hercai dizisiyle aldı. Sonrasında ise Şuursuz Aşk adlı film, Destan dizisinde ve Yüz Yıllık Mucize dizisinde rol aldı. Son televizyon projesi ise Gizli Bahçe adlı yapım oldu.