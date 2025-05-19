Teşkilat Dizisinde Bomba Ayrılık İddiası! Aybüke Pusat’ın Ardından Bir Başrol Daha Veda mı Edecek?

TRT’nin fenomen dizisi Teşkilat’ın başrol oyuncusu Tolga Sarıtaş’a ilişkin iddia sosyal medyayı karıştırdı. Aybüke Pusat’ın ayrılığı ile kan kaybeden dizide neler oluyor? İşte herkesin konuştuğu bomba iddia…

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Teşkilat Dizisinde Bomba Ayrılık İddiası! Aybüke Pusat’ın Ardından Bir Başrol Daha Veda mı Edecek?

Tolga Sarıtaş, Yunus Emre Yıldırımer, Serdar Yeğin, Murat Aygen, Melisa Akman, Özlem Maden, Murat Han, Erkan Biricik ve Erkan Petekkaya ünlü isimlerin kadrosunda yer aldığı dizi Teşkilat son dönemde ayrılıklarla konuşuluyor.

Teşkilat Dizisinde Bomba Ayrılık İddiası! Aybüke Pusat’ın Ardından Bir Başrol Daha Veda mı Edecek? - Resim : 1

TOLGA SARITAŞ VEDA MI EDECEK?

Pazar akşamları izleyiciyi ekran başına kilitlemeye devam eden Teşkilat’ta Aybüke Pusat’ın ardından başrol oyuncusu Tolga Sarıtaş’ın da diziye veda edeceği iddiası ortalığı karıştırdı.

Teşkilat Dizisinde Bomba Ayrılık İddiası! Aybüke Pusat’ın Ardından Bir Başrol Daha Veda mı Edecek? - Resim : 2

BÜYÜK SÜRPRİZ

Her sezon sonunda büyük bir başrol değişikliğine giden Teşkilat dizisinin ayrılık listesindeki yeni isim Tolga Sarıtaş mı?

144. bölüm sonrası sürpriz kararla Sarıtaş’ın ayrılacağı iddiası sürerken Tolga Sarıtaş’ın ayrılık iddialarına ilişkin bir açıklama gelmedi.

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TRT'nin Teşkilat Dizisinde Flaş Ayrılık! Aybüke Pusat'tan Sonra Bir Oyuncu Daha Diziye Veda EttiTRT'nin Teşkilat Dizisinde Flaş Ayrılık! Aybüke Pusat'tan Sonra Bir Oyuncu Daha Diziye Veda EttiYaşam

Kaynak: Haber Merkezi

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