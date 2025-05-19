Hande Yener’den Gençlere Sosyal Medyaya Damga Vuran Manifesto! Herkes Bunu Konuşuyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına tepki göstermek için düzenlenen protestolarla üniversite öğrencilerinin gözaltına alınması ve tutuklanmasına tepki gösteren ünlü şarkıcı Hande Yener, Harbiye’deki konserinde dikkat çeken bir konuşmaya imza attı.

Dün akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda sahne alan Hande Yener, gençlere ‘Bu enerjimiz, isteğimiz, sevgimizle biz bu devri çok güzel devireceğiz’ diyerek seslendi.

'BU DEVRİ DEVİRECEĞİZ’

Şarkılarını seslendirdikten sonra bir konuşma yapan ünlü şarkıcı şunları söyledi: Bizim bu enerjimiz, isteğimiz, sevgimizle biz bu devri çok güzel devireceğiz. Bugünkü gençlerimizdeki sevgi, memleket sevdası, onlardaki dürüstlük, gerçeklik, bunu görmemek mümkün mü? Hepinize teşekkürler, varlığınız Türk varlığına armağan olsun. Yeni gelen nesil yeniden doğmamı sağladı. Müthiş ilgi alaka gösteriyorsunuz, herkese teşekkür ediyorum.

Hande Yener’in bu konuşması konser sonrasında sosyal medyada gündem oldu. Özellikle Hande Yener’in ‘Bu devri çok güzel devireceğiz’ sözü eleştirilerin hedefi oldu.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ YAĞDI

Ünlü şarkıcının gençlere söyledikleri sözlere, X platformunda ‘Soruşturma geliyor’, ‘Bu nasıl bir tip’, ‘Hep laf’, ‘Kostümüne bak önce’, ‘O kafayla mı devireceğiz abla’, ‘Bravo’, ‘Mezara gitme zamanın geldi’, ‘Savaş çıksa kaçarsınız’, ‘Gel devir’ gibi yorumlar yapıldı.

TUTUKLU GENÇLER İÇİN SESLENMİŞTİ

Hande Yener, daha önce de gençlere hem sosyal medya hesaplarından hem de röportajları ile destek vermişti. Yener ‘Hepimizin sesi duyulacak. Ben bekliyorum merhametli bir karar. Sonuna kadar arkasındayız gençlerimizin. İçimiz rahat değil, uykular rahat değil. Yediğimiz içtiğimiz tatsız yani. Kelek kavun gibi bir hayat şu anda. Ama ayakta durmamız lazım. Böyle olmasını hiçbirimiz istemiyor’ demişti.