Estetik İddialarıyla Gündemdeydi… Göksel'den Açıklama Geldi: 'O Fotoğraftaki Kişiyi Tanımıyorum!'

Son günlerde paylaştığı görüntülerle sosyal medyanın diline düşen ünlü şarkıcı Göksel, 'estetik' iddialarına yanıt verdi. Ünlü şarkıcı, "Arkadaşlar ben buyum. O fotoğraftaki kişiyi de tanımıyorum" dedi.

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Estetik İddialarıyla Gündemdeydi… Göksel'den Açıklama Geldi: 'O Fotoğraftaki Kişiyi Tanımıyorum!'

Uzaktan, Karar Verdim, Depresyondayım, Bir Seni Konuşurum gibi unutulmaz şarkılara imza atan 52 yaşındaki ünlü şarkıcı Göksel, son paylaştığı fotoğrafıyla gündem olmuştu.

Bir at çiftliğine giden ve o anları paylaşan Göksel'i görenler tanıyamamış, estetik iddiaları sosyal medyayı sallamıştı. Birçok kullanıcı Göksel'e; "Bütün kadınlar artık birbirine benziyor", "Tanıyamadım", "Botokstan mimik oynamıyor" gibi yorumlarda bulunmuştu.

Estetik İddialarıyla Gündemdeydi… Göksel'den Açıklama Geldi: 'O Fotoğraftaki Kişiyi Tanımıyorum!' - Resim : 1

'ESTETİK' İDDİALARINA YANIT VERDİ

Ünlü şarkıcıdan 'estetik' iddialarına yanıt geldi. Videolu bir paylaşımda bulunan Göksel, "Arkadaşlar ben buyum. O fotoğraftaki kişiyi tanımıyorum" dedi.

Estetik İddialarıyla Gündemdeydi… Göksel'den Açıklama Geldi: 'O Fotoğraftaki Kişiyi Tanımıyorum!' - Resim : 2

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Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
estetik şarkıcı
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