Estetik İddialarıyla Gündemdeydi… Göksel'den Açıklama Geldi: 'O Fotoğraftaki Kişiyi Tanımıyorum!'
Son günlerde paylaştığı görüntülerle sosyal medyanın diline düşen ünlü şarkıcı Göksel, 'estetik' iddialarına yanıt verdi. Ünlü şarkıcı, "Arkadaşlar ben buyum. O fotoğraftaki kişiyi de tanımıyorum" dedi.
Uzaktan, Karar Verdim, Depresyondayım, Bir Seni Konuşurum gibi unutulmaz şarkılara imza atan 52 yaşındaki ünlü şarkıcı Göksel, son paylaştığı fotoğrafıyla gündem olmuştu.
Bir at çiftliğine giden ve o anları paylaşan Göksel'i görenler tanıyamamış, estetik iddiaları sosyal medyayı sallamıştı. Birçok kullanıcı Göksel'e; "Bütün kadınlar artık birbirine benziyor", "Tanıyamadım", "Botokstan mimik oynamıyor" gibi yorumlarda bulunmuştu.
'ESTETİK' İDDİALARINA YANIT VERDİ
Ünlü şarkıcıdan 'estetik' iddialarına yanıt geldi. Videolu bir paylaşımda bulunan Göksel, "Arkadaşlar ben buyum. O fotoğraftaki kişiyi tanımıyorum" dedi.
Kaynak: Haber Merkezi
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