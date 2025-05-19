Gazeteci-Oyuncu Kavgasında Karar Verildi! Magazinin Usta İsmi Haklı Bulundu

Ünlü oyuncu Elçin Sangu ve gazeteci Birsen Altuntaş arasında çıkan tartışmada savcılık, kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Altuntaş, kararı ‘Hak ettiği cevabı bizzat yargıdan aldı’ diyerek duyurdu.

Esma Karayel Esma Karayel
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Gazeteci-Oyuncu Kavgasında Karar Verildi! Magazinin Usta İsmi Haklı Bulundu

Ünlü menajer Ayşe Barım’ın tutuklanmasının ardından ünlü oyuncu Elçin Sangu ve Birsen Altuntaş arasında tartışma çıkmıştı.

Sangu’nun ‘Magazinden bize ne? Ekmekle oynamak, masaları karıştırmak bu mesleği bir vitrine çevirmek ayıptır’ açıklamasına magazin haberleriyle tanınan gazeteci Birsen Atuntaş ‘Oyuncuların sektörü kurtarmaya soyunması, şu gereksiz rol çalma çabası çok manasız değil mi?’ yanıtını vermişti.

Gazeteci-Oyuncu Kavgasında Karar Verildi! Magazinin Usta İsmi Haklı Bulundu - Resim : 1

'KOVUŞTURMAYA YER YOK' KARARI

Bu tartışma sonrasında ünlü oyuncu Elçin Sangu, savcılığa giderek şikayetçi olmuştu. Savcılık kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.

'HAK ETTİĞİ CEVABI YARGIDAN ALDI'

Birsen Altuntaş, savcılık kararını X hesabından paylaşarak şöyle seslendi: "Gazetecilik görevini yapan birini susturmak için dava açmak, yargıya başvurmak artık alışıldık bir refleks haline geldi. Elçin Sangu adlı şahıs da bu yöntemi tercih etti ama yine hak ettiği cevabı bizzat yargıdan aldı. Davaları çoğaltmak kolay ama gerçeği değiştirmek zor."

Karara ilişkin Elçin Sangu’dan ise bir açıklama gelmedi.

Gazeteci-Oyuncu Kavgasında Karar Verildi! Magazinin Usta İsmi Haklı Bulundu - Resim : 2

NE OLMUŞTU?

Rekabet Kurulu yapımcılar ve menajerlik şirketleri hakkında bir soruşturma başlatmıştı. Konuyla ilgili yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken ünlü oyuncu Elçin Sangu, gazeteci Birsen Altuntaş ile tartışmıştı.

Gazeteci-Oyuncu Kavgasında Karar Verildi! Magazinin Usta İsmi Haklı Bulundu - Resim : 3

'AYIPTI ZATEN'

Elçin Sangu, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yapmıştı: Emekçilerin hakkı mazlumun ahı gibidir. Magazinden bize ne? 15 yıldır bu sektörde çalışan bir emekçi olarak şundan eminim… Ekmekle oynamak, masaları karıştırmak, onun olmayana tü kaka yapmak, derin düşünmeyi bırakıp bu mesleği bir vitrine çevirmek ayıptır. Ayıptı zaten! Sangu’nun bu paylaşımını Rasim Ozan Kütahyalı “Çok haklı” notuyla alıntılamıştı.

RASİM OZAN HAKLI BULMUŞTU

Sangu, bu yoruma 'Sevgili Rasim Ozan Kütahyalı, olaylar ve kurumlar üzerinden konuya bakıyorum, kişiler üzerinden değil. En istemediğim şeyi bana yapmayın ve lütfen siz bana arka çıkmayın!' diyerek tepki göstermişti.

Gazeteci-Oyuncu Kavgasında Karar Verildi! Magazinin Usta İsmi Haklı Bulundu - Resim : 4

TARTIŞMA BÜYÜMÜŞTÜ

Gazeteci Birsen Altuntaş Sangu’nun paylaşımına yanıt vererek, 'Devletin yargısı, Rekabet Kurumu çalışmalarını başlattı. Oyuncuların ki, konunun merkezi bile değilken sektörü kurtarmaya soyunması, şu gereksiz rol çalma çabası çok manasız, değil mi? Bir sakin olsa herkes ya…' demişti.

'DEDİKODULARI HABER YAPIYOR'

Altuntaş’ın yorumuna sert bir şekilde yanıt veren Elçin Sangu da 'Hayatını oradan buradan duyduğu yalan yanlış haberlerle gündem yaratarak kazanan bir insan mı bunları söylüyor bana? Benim sektörüm hakkında ahkâm kesecek bilgiye nasıl sahip olabilirsin? Dedikoduları dinleyip haber yapıyor, hatta bazen şirket içinde kalması gereken bilgileri de yayıyorsun. Sen de bu sistemin tam olarak bir parçasısın' ifadelerini kullanmıştı.

DAVA AÇMIŞTI

Altuntaş, Sangu’nun geçmişte başrol oynadığı bir dizide eşini sosyal medya ekibine dahil ettirdiğini iddia etmişti. Sangu, 'Yarın sana küçük bir sürprizim var beklemede kal. Senin için söylediklerimin ne kadar doğru olduğunu, aslı astarı olmadan atıp tuttuğunu yarın alnına nişane olarak yapıştıracağım' demişti.

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