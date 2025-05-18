Yeşilçam'ın Efsane İsmi Ahmet Mekin’den Korkutan Haber! Hastaneye Kaldırıldı

Yeşilçam'ın efsane isimlerinden usta oyuncu Ahmet Mekin’den korkutan haber geldi. 93 yaşındaki usta ismin kalça kemiği kırıldı. Hastaneye kaldırılan Mekin’in ameliyata alınacağı bildirildi.

Son Güncelleme:
Yeşilçam'ın Efsane İsmi Ahmet Mekin’den Korkutan Haber! Hastaneye Kaldırıldı

1980 yılından beri Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı Ocaklar Mahallesi’nde yaşayan Türk sinemasının usta isimlerinden Ahmet Mekin'den sevenlerini korkutan haber geldi.

Edinilen bilgiye göre; Mekin yürüyüş yaptığı esnada koşan bir çocukla çarpıştı. Yere düşen Mekin’in kalça kemiği kırıldı.

Yeşilçam'ın Efsane İsmi Ahmet Mekin’den Korkutan Haber! Hastaneye Kaldırıldı - Resim : 1

AMELİYATA ALINACAK

Bandırma Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ahmet Mekin’in ameliyata alınacağı öğrenildi.

İsmail Ege Şaşmaz ve Aytaç Şaşmaz'ın Acı Günü! Büyükanneleri Hayatını Kaybettiİsmail Ege Şaşmaz ve Aytaç Şaşmaz'ın Acı Günü! Büyükanneleri Hayatını KaybettiMagazin
Babasına Şiddet Uygulamıştı... Tahliye Edilen Sansar Salvo Hastaneye YatırıldıBabasına Şiddet Uygulamıştı... Tahliye Edilen Sansar Salvo Hastaneye YatırıldıMagazin

Kaynak: DHA

Etiketler
Yeşilçam
Son Güncelleme:
Her Gün Bir Bardak Kefir İçmenin Vücuda 5 Önemli Etkisi Her Gün Bir Bardak Kefir İçmenin Vücuda 5 Önemli Etkisi
İsmail Ege Şaşmaz ve Aytaç Şaşmaz'ın Acı Günü! Büyükanneleri Hayatını Kaybetti Oyuncu Kardeşlerin Acı Günü
Önce Selçuk Bayraktar Şimdi de Güler Sabancı... Uyarı Üstüne Uyarı Geldi, Çok Dikkatli Olun Önce Selçuk Bayraktar Şimdi de Güler Sabancı... Uyarı Üstüne Uyarı Geldi, Çok Dikkatli Olun
Ziynet Sali Konserinde Yürekler Ağza Geldi! Yere Yığıldı, Apar Topar Kulise Taşındı Ziynet Sali Konserinde Yürekler Ağza Geldi
ÇOK OKUNANLAR
Manisa'da Fabrika Kuracaktı, BYD'nin Yeni Adresi Belli Oldu! 2 Bin Kişiye İş Verecek Manisa'da Fabrika Kuracaktı, BYD'nin Yeni Adresi Belli Oldu! 2 Bin Kişiye İş Verecek
İkinci El Araba Alırken Bu Detayı Gözden Kaçıran Yandı! Astarı Yüzünü Geçebilir İkinci El Araba Alırken Bu Detayı Gözden Kaçıran Yandı! Astarı Yüzünü Geçebilir
Ulaşımda Yeni Dönem İçin Harekete Geçildi! 3 Ay Boyunca Bedava Olacak Ulaşımda Yeni Dönem İçin Harekete Geçildi! 3 Ay Boyunca Bedava Olacak
Bu Bölgelerde Arsası Olanlar Yaşadı! Yatırımcıların Tercih Ettiği İller Belli Oldu, Rekor Arttı Bu Bölgelerde Arsası Olanlar Yaşadı! Yatırımcıların Tercih Ettiği İller Belli Oldu, Rekor Arttı
İslam Memiş: İkinci Dalış Başlıyor Altında 'İkinci Dalış'a Dikkat! Uzman İsimden Kritik Uyarı