Yeşilçam'ın Efsane İsmi Ahmet Mekin’den Korkutan Haber! Hastaneye Kaldırıldı
Yeşilçam'ın efsane isimlerinden usta oyuncu Ahmet Mekin’den korkutan haber geldi. 93 yaşındaki usta ismin kalça kemiği kırıldı. Hastaneye kaldırılan Mekin’in ameliyata alınacağı bildirildi.
1980 yılından beri Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı Ocaklar Mahallesi’nde yaşayan Türk sinemasının usta isimlerinden Ahmet Mekin'den sevenlerini korkutan haber geldi.
Edinilen bilgiye göre; Mekin yürüyüş yaptığı esnada koşan bir çocukla çarpıştı. Yere düşen Mekin’in kalça kemiği kırıldı.
AMELİYATA ALINACAK
Bandırma Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ahmet Mekin’in ameliyata alınacağı öğrenildi.
Kaynak: DHA
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