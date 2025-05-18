Yeşilçam'ın Efsane İsmi Ahmet Mekin’den Korkutan Haber! Hastaneye Kaldırıldı

1980 yılından beri Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı Ocaklar Mahallesi’nde yaşayan Türk sinemasının usta isimlerinden Ahmet Mekin'den sevenlerini korkutan haber geldi.

Edinilen bilgiye göre; Mekin yürüyüş yaptığı esnada koşan bir çocukla çarpıştı. Yere düşen Mekin’in kalça kemiği kırıldı.

AMELİYATA ALINACAK

Bandırma Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ahmet Mekin’in ameliyata alınacağı öğrenildi.

Kaynak: DHA