İsmail Ege Şaşmaz ve Aytaç Şaşmaz'ın Acı Günü! Büyükanneleri Hayatını Kaybetti

Ünlü oyuncu kardeşler İsmail Ege Şaşmaz ve Aytaç Şaşmaz aldıkları ölüm haberiyle sarsıldı. Şaşmaz kardeşlerin büyükanneleri Mükafat Aşıcılar hayatını kaybetti. Acı haberi Aytaş Şaşmaz, sosyal medya hesabından duyurdu.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
İsmail Ege Şaşmaz ve Aytaç Şaşmaz'ın Acı Günü! Büyükanneleri Hayatını Kaybetti

Birçok yapımda yer alan ünlü oyuncular İsmail Ege Şaşmaz ve Aytaç Şaşmaz'ı kahreden haber geldi. Aytaç Şaşmaz, sosyal medya üzerinden büyükannesi Mükafat Aşıcılar'ın vefat ettiğini duyurdu. Aytaç Şaşmaz, cenaze namazının Manisa'da kılınacağını belirtti.

'KIYMETLİ BÜYÜKANNEMİZİ KAYBETTİK'

Şaşmaz, yaptığı açıklamada şunları dile getirdi:

"Değerli büyüğümüz, kıymetli büyükannemiz Mükafat Aşıcılar'ı kaybettik. Cenazesi, Pazar günü öğle namazını takiben Manisa Laleli Camii'nde kılınacaktır."

İsmail Ege Şaşmaz ve Aytaç Şaşmaz'ın Acı Günü! Büyükanneleri Hayatını Kaybetti - Resim : 1

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