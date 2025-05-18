Aslıhan Güner ile Kardeşleri Herkesi Şoke Etti: 'Ama Bunlar Üçüz?'

Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Asi ve Her Şey Yolunda Merkez gibi dizilerdeki rolleriyle tanınan, son olarak da Kanal D ekranlarından yayınlanan Yalan dizisinde ekran karşısına geçen ünlü oyuncu Aslıhan Güner, bir süredir sessizliğini koruyordu. Magazin gündeminden uzak olan ve 2014 yılında evlendiği oyuncu Mert Kılıç ile olan mutlu beraberliğiyle takdir toplayan Güner'in ekranlara ne zaman döneceği henüz bilinmiyor.

Kendisinden yeni bir dizi veya film gibi bir proje haberi gelmese de ünlü oyuncu, yüzü olduğu markanın etkinliği sayesinde ortaya çıktı. Ünlü bir saç bakım markasıyla anlaşma imzalayan Aslıhan Güner, upuzun doğal saçlarını sergilediği pozlar verirken, yüzü olduğu markanın yeni reklam filminin tanıtımına katıldı. Ancak ünlü oyuncu, etkinlikte tek başına değildi. Eşi ona eşlik edemese de kız kardeşleri yanındaydı.

'EN ÇOK KİM BANA BENZİYOR?'

Lansmana iki kız kardeşi Yasemin Güner ve Neslihan Güner ile beraber katılan güzel oyuncu, uzun beyaz elbisesinin içinde ışıltısıyla büyürken, kız kardeşleri de herkesin dikkatini çekti. Hem güzellikleriyle hem de ablalarına olan benzerlikleriyle olay olan iki kardeş, kısa süre içinde sosyal medya platformlarında da büyük beğeni ve yorum aldı.

Sosyal medya kullanıcıları kardeşlerin birbirlerine olan benzerliği karşısında şoke olurken, bu konuyla ilgili çok sayıda yorum paylaştı. Aslıhan Güner, kendisinin çok güzel göründüğünü ifade eden hayranlarına "Hangi kardeşim bana daha çok benziyor?" diye sordu. Kullanıcılar da kardeşleriyle ilgili "Hepsi çok güzel ve hepsi aynı", "Üçüz müsünüz yoksa?", "Güzellik gerçekten genetik", "Birbirlerinin aynıları" gibi yorumlar yaptı.