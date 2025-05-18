Ünlü Oyuncu Kerem Alışık ve Oğlu Cannes'a Damga Vurdu! Görenler Ayırt Edemedi, 'Bu Nasıl Benzerlik?'

Yeşilçam’ın usta oyuncularından Sadri Alışık’ın oğlu ünlü oyuncu Kerem Alışık ve oğlu arasındaki benzerlik görenleri hayrete düşürdü. Baba-oğlu Cannes Film Festivali'ne damga vurdu.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
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Ünlü Oyuncu Kerem Alışık ve Oğlu Cannes'a Damga Vurdu! Görenler Ayırt Edemedi, 'Bu Nasıl Benzerlik?'

Tiyatro ve Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Sadri Alışık'ın oğlu olarak ön plana çıkan oyuncu Kerem Alışık, 'Akıldan Kalbe' filminin gösterimi için Cannes Film Festivali'nde boy gösterdi.

Ünlü Oyuncu Kerem Alışık ve Oğlu Cannes'a Damga Vurdu! Görenler Ayırt Edemedi, 'Bu Nasıl Benzerlik?' - Resim : 1

KIRMIZI HALIDA FIRTINA GİBİ ESTİLER

Sibel Turnagöl ile olan evliliğinden dünyaya gelen oğlu Sadri ile birlikte festivale katılan oyuncunun oğlu ile arasındaki benzerlik herkesi şaşırttı.

Baba-oğul arasındaki benzerlik sosyal medyada da çok konuşuldu. Cannes Film Festivali'ndeki fotoğraflara ‘Babasının kopyası’, ‘Baya benziyorlar’ gibi yorumlar yapıldı.

Ünlü Oyuncu Kerem Alışık ve Oğlu Cannes'a Damga Vurdu! Görenler Ayırt Edemedi, 'Bu Nasıl Benzerlik?' - Resim : 2

KEREM ALIŞIK KİMDİR?

Oyuncu Sadri Alışık ve Çolpan İlhan'ın oğlu, yazar Atilla İlhan’ın da yeğeni olan oyuncu Kerem Alışık 5 Haziran 1960 tarihinde İstanbul'un Nişantaşı semtinde dünyaya geldi.

Bir dönem Anadolu Üsküdar takımında futbol oynadı. Tiyatro sahnesine Tiyatro Kedi'de oynanan 'Fehim Paşa Konağı'nda rol alarak adım attı. İlk oyunculuk deneyimini 1995 yılında Ebru Gündeş'in başrol oynadığı 'Fırtınalar' dizisinde 'Ferit Demiröz' karakterini oynayarak yaşadı.

2000 yılında gösterime giren Savaş Ay'ın filmi 'Dansöz'de ilk kez beyazperdede başrolde yer aldı. 2005 yılında annesi Çolpan İlhan ile birlikte kurduğu Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde eğitmenlik yaptı.

Kerem Alışık oyunculuğun yanı sıra yazdığı şiirlerle biliniyor. Yayınlanmış 2 şiir kitabı ve 3 şiir albümü bulunuyor.

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