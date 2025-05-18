Ünlü Oyuncudan Kimsenin Bilmediği 'Okan Buruk' Anısı! Herkes Gözyaşlarına Boğdu

Kurtlar Vadisi ve Papatyam gibi dizilerdeki rolleriyle tanınan ünlü oyuncu Çiğdem Batur, katıldığı bir yayında Galatasaray ve Okan Buruk ile olan bağını anlattı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un kendisi ve ailesi için çok değerli bir insan olduğunu vurgulayan oyuncu, nedenini anlattığında ise ekran başındaki birçok izleyiciyi gözyaşlarına boğdu.

'ENKAZDAN YAZDIĞI MEKTUP ÇIKTI'

1999 Düzce depreminde hayatını kaybeden kız kardeşinin çok büyük bir Galatasaray taraftarı ve Okan Buruk hayranı olduğunu anlatan Çiğdem Batur, "Enkazın içinden çıkan deprem çantasının içinde Okan Buruk'a yazdığı bir mektup vardı, o mektubu bulduk. O dönem Cüneyt Tanman'a ulaştık, o da Okan Buruk'a ulaştı. UEFA Kupası'nı kazandığımız dönem" diye konuştu.

'KARDEŞİMİN MEZARINA GELDİ'

Maçlar bittikten sonra Okan Buruk'un Düzce'ye kendilerini ziyarete geldiğini söyleyen oyuncu, Buruk'un kardeşinin mezarını da ziyaret ettiğini söyledi. Okan Buruk'un UEFA Kupası maçında giydiği formayı kendisine hediye ettiğini anlatan Çiğdem Batur, "Onun vefası, insanlığı, güzel yüreği bizim için hep çok değerlidir. Babamla da hala ara ara görüşürler, biz de ara ara görüşürüz. Bizim için çok güzel, çok değerli bir anıydı" dedi.

Kaynak: Haber Merkezi