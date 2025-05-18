Ziynet Sali Konserinde Yürekler Ağza Geldi! Yere Yığıldı, Apar Topar Kulise Taşındı
Geçen hafta 50. yaşını kutlayan ve pozlarıyla sosyal medyada çok konuşulan ünlü şarkıcı Ziynet Sali, İzmir Çeşme’de sahnede baygınlık geçirdi. Apar topar sahneden kaldırılan ünlü şarkıcı kulise taşındı. Sali’nin son sağlık durumuna ilişkin bir açıklama yapılmazken, 2018 yılında baygınlık geçirdiği Beylikdüzü konseri de yeniden gündeme taşındı.
“Kalbim Tatilde” “Bana da Söyle”, “Daha Nasıl Sevebilirim”, “Yandım Ateşinle” gibi şarkılarıyla binlerce kişiyi etkileyen ünlü şarkıcı Ziynet Sali, geçen hafta evinde yaptığı sade bir kutlama ile 50. yaşına ‘Merhaba’ demişti.
Sali’nin yaşını hiç göstermemesi ve fiziği sosyal medyada övgü toplamış, doğum günü fotoğraflarına beğeni yağmıştı.
YERE YIĞILDI
Ünlü şarkıcı İzmir Çeşme’de verdiği konser sırasında fenalaşarak sahnede bayıldı. Herkesi korkutan anlar sonrasında kulise taşınan Sali’nin düşmesi büyük endişe yarattı.
2018’DE DE BAYILMIŞTI
Ünlü şarkıcının şu an için sağlık durumuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, Sali’nin 2018 yılında Beylikdüzü’nde verdiği bir konser sırasında da baygınlık geçirmesi yeniden hatırlandı. Sali o anlarlar baygınlık sonrasında ‘Enerjiniz başımı döndürdü’ demişti.