Tutuklu Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer 205 Gün Sonra Hakim Karşısına Çıktı: 'Hakim Savcılar Yetiştirdim, Şimdi mi Terörist Oldum'

Tutuklanmasının ardından yerine kayyım atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, tam 205 gün sonra Silivri’de hakim karşısına çıkıyor. Özer hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Duruşmanın öncesinde açıklamalarda bulunan avukatı Hüseyin Ersöz, "Algıların değil, 'olguların' tartışıldığı bir gün olacak. Ahmet Özer’in CHP’li olmadığı, kırmızı bültenle aranan R.K.’la görüştüğü, HTS kayıtları, gizli tanık beyanları, hepsi tartışılacak! Bugün açıklamaları muteber kabul edilen R.K. hakında 'kırmızı bülten olmadığı', Ahmet Özer’in CHP üyeliğinin 14 yıl öncesine dayandığı gibi gerçekler dava dosyasına giren evrak üzerinden anlatılacak!" ifadelerini kullandı.

Duruşmayı CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in de aralarında bulunduğu çok sayıda CHP’li takip ediyor.

'BUNCA YIL TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYESİ OLMADIM DA ŞİMDİ Mİ OLDUM?'

Duruşmada savunma yapan Ahmet Özer'in savunmasından detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Özer, savunmasında şunları söyledi:

"Van’dan gelmiş bir Kürt olarak yönetici olmamı hazmedemeyenler yüzünden buradayım. İddia makamı batıdaki Kürtler doğudaki Kürtler diye ayrım yapıyor. Bizi bölücülükle suçlayanlar bölücülük yapıyor. Ben hayatımda suç işlemedim, mahkemeye düşmedim. Yüzlerce öğretmen yetiştirdim aralarında savcı hakim çıktı. Böyle bir kişiden terörist çıkar mı? Yıllarca üniversitelerde çalıştım. Bunca yıl terör örgütü üyesi olmamışım da şimdi mi olmuşum."

'AKP'Lİ SEÇMENLER BANA OY VERDİ'

"HDK ve kent uzlaşısı konusu var. ben HDK tanımıyorum, hiç bir toplantılarına katılmış değilim. güya kent uzlaşısı ile bazı PKK yöneticilerinin beyanlarını üretmişler. Bizim CHP olarak böyle bir uzlaşımız yoktur. Bizim Türkiye ittifakı adı altında yaptığımız siyasi işbirlikleri vardır. Bunların tamamı yasal partilerdir. Ben Gelecek Partisi'nden, DEVA partisinden oy aldım. AKP'li seçmenler bana oy verdi, bunların tamamı kent uzlaşısına mı destek verdi, böyle bir şey olabilir mi? Ben Esenyurt'ta her iki kişiden birinin oyunu alarak seçildim. Bu insanlar suç mu işledi yani."

'İSİMLERİMİZ FARKLI OLSA DA SOYİSMİMİZ TÜRKİYE'DİR' SÖZÜ BANA AİT'

Zaten tüm aşamalarda ifade ettiğim üzere hayatım boyunca hiçbir terör örgütüne üye olmadım, fikir ve yöntemlerini asla benimsemedim, barış ve insan haklarından yana biri olarak terör dahil her türlü şiddetin fikren her zaman karşısında oldum. Senelerce şiddetin bir çözüm olmadığını her yerde ve hatta TBMM komisyonlarında anlattım, her açıklamamda dile getirdim hala da getirmeye devam ediyorum. Hatta yeni çözüm süreci kapsamında yakın zamanda hükümet sözcüsü Ömer Çelik’in ifade ettiği “isimlerimiz farklı olsa da soy ismimiz Türkiye’dir” sözü de bana aittir.

NE OLMUŞTU?

30 Ekim 2024'te evine düzenlenen şafak baskınıyla gözaltına alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, aynı günün gece yarısı tutuklanmıştı. İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan Özer'in yerine kayyum atanmıştı. Avukatlarının tüm itirazlarına rağmen tutukluluğu devam eden Özer hakkında 113 gün sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca iddianame hazırlanmış, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

Kaynak: ANKA