Söke'de Yılan Balığı Festivali Coşkusu Başladı

Aydın’ın Söke ilçesine bağlı Serçin Mahallesi, bu hafta sonu Yılan Balığı Festivali ile adeta şenlik havasına büründü. Söke Belediyesi’nin katkılarıyla gerçekleştirilen ve bu yıl dördüncüsü düzenlenen festival, kortej yürüyüşüyle başladı. Katılımcıların renkli kıyafetleriyle sokakları doldurduğu yürüyüş, festivalin coşkusunu daha ilk dakikalardan hissettirdi.

Festival alanında kurulan stantlarda yerel üreticiler tarafından el işi ürünler, yöresel tatlar ve giyim eşyaları ziyaretçilere sunuldu. Serçin İlkokulu’nun bahçesine kurulan sahnede ise Aydın Büyükşehir Belediyesi Bando Ekibi'nin performansı izleyenlerden tam not aldı.

Açılış konuşmalarında, bu tür etkinliklerin hem kültürel değerleri yaşattığına hem de bölgenin tanıtımına önemli katkı sunduğuna vurgu yapıldı. Konuşmaların ardından sahneye çıkan halk oyunları ekipleri geleneksel danslarıyla festivale renk kattı. Gecenin finalinde ise Türk Halk Müziği sanatçısı Selcan Kökçen Şahin, sahneye çıkarak sevilen türkülerini seslendirdi.

Kaynak: İHA