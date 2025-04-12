İzmir’de 103 Adrese Şafak Baskını, 143 Kişi Yakalandı

İzmir'de aranan şahıslara yönelik polis ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Sabah saatlerinde eş zamanlı gerçekleştirilen şafak operasyonunda 143 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir’de 103 Adrese Şafak Baskını, 143 Kişi Yakalandı

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranması bulunan şahısların yakalanmasına yönelik olarak kent genelinde bu sabah saatlerinde 103 adrese eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi.

264 personelle belirlenen 103 adrese yönelik baskınlar gerçekleştirilirken, firari durumdaki 143 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: İHA

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