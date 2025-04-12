Ceviz Üreticilerine Don Şoku

Kahramanmaraş'ta etkili olan soğuk hava dolayısıyla kırsal kesimdeki ceviz ağaçlarına don vurdu. Yeni tomurcuklanan ceviz ağaçları don nedeniyle zarar gördü.

Ceviz Üreticilerine Don Şoku

Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesi Bertiz Mahallesi’nde etkili olan soğuk hava ve kar yağışı, ceviz üreticilerini zor duruma soktu. Dün akşam saatlerinde aniden bastıran kar yağışı ve soğuk havayla birlikte bölgedeki ceviz ağaçlarını don vurdu.

Geçimlerini büyük oranda ceviz üretimiyle sağlayan çiftçiler, sabah saatlerinde bahçelerine gittiklerinde don izleriyle karşılaştı. Yeni tomurcuklanan ceviz ağaçları don nedeniyle zarar gördü.

Kaynak: İHA

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