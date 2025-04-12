Şırnak’ta Korkunç Kaza, Araç Çaya Uçtu

Şırnak'ın Uludere ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet Habur Çayına uçtu. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

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Şırnak’ta Korkunç Kaza, Araç Çaya Uçtu

Alınan bilgilere göre, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 BH 7008 plakalı kamyonet, Uludere ilçesine bağlı Yemişli köyü mevkiinde şoförün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu Habur Çayına devrildi.

Yoldan geçen diğer araç sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri yönlendirildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.

Yaşanan kazayla ilgili ekiplerce inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Şırnak Trafik kazası
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