AKP’nin Sandıkta Kaybettiği İlçede 'Cami' Krizi! Seçimde Temelini Atmıştı, 491 Gündür Tek Çivi Çakılmadı

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Nefes gazetesinden Merve Şişman’ın haberine göre, 2024 Yerel Seçimleri’nde depremde yıkılan Ulu Camii’nin yerine Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde başalyan cami inşaatı, AKP’nin oy kaybetmesi sonrasında yarıda kaldı. O zamandan itibaren geçen 491 günde cami inşaatında tek çivi çakılmadı.

BOZDAĞ 'BİZİ DENEYİN' DEMİŞTİ

2024’teki seçimlerde AKP’li Bekir Bozdağ, Şanlıurfa’nın Suruç ilçesindeki vatandaşlardan AKP adına oy istedi. Bozdağ, “Bizi bir deneyin, beğenmezseniz 5 yıl sonra yine sandık önünüze gelir” dedi.

AKP ADAYI SANDIKTA KAYBETTİ

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Suruç Belediyesi’ni DEM Parti adayı Ayten Kaya 13 bin oy farkla AKP’nin adayına karşı kazandı.

İNŞAAT YARIDA KALDI

AKP’nin ilçede oy kaybetmesinin ardından 6 Şubat depremlerinde yıkılan Ulu Cami’nin yerine yapılacağı duyurulan caminin inşaatı yarıda kaldı.

491 günde inşaatında tek çivi çakılmayan camiye ilişkin ise bir açıklama yapılmadı. Vatandaşlar “Biz cami yapılacak sandık, meğer propaganda alanıymış” diyerek duruma tepki gösterdi.

2024 Yerel Seçimleri’nde Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinin seçim sonuçları şöyleydi:

DEM Parti – Ayten Kaya %57,21

AKP- Mustafa Yüksel %26,89

CHP- Burhan Kılıç %4,36

YRP- Maksut Ergene %3,40

HÜDAPAR- Ömer Durmaz %2,40

Gelecek Partisi- Fehmi Laçin %2,33

DEVA Partisi- Nahsan Alay %1,14

Saadet Partisi – Mahmut Koç %0,76

İYİ Parti- Mahmut Tekin %0,51

Kaynak: Nefes gazetesi