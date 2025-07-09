Salah Bodrum'dan Ev Aldı! Fiyatı Dudak Uçuklattı

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Premier Lig devi Liverpool’da fırtına gibi esen ve şampiyonluk sevinci yaşayan Muhammed Salah, tatil için Bodrum’u tercih etmişti. Salah’ın 400 milyon TL değerinde bir villa satın aldığı iddia edildi.

Geçen sezonun yorgunluğunu üzerinden atmak isteyen Muhammed Salah, bir hafta boyunca Bodrum’un altını üstüne getirdi. Salah Bodrum’a hayran kalırken, bir de lüks villa satın aldı.

Salah’ın Gündoğan Küçükbük’teki villaya 400 milyon TL ödediği öne sürüldü.

Kaynak: Haber Merkezi