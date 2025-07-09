Salah Bodrum'dan Ev Aldı! Fiyatı Dudak Uçuklattı

Liverpool'un dünyaca ünlü yıldızı Muhammed Salah'ın Bodrum'da villa satın aldığı öğrenildi. Villanın fiyatı dudak uçuklattı.

Salah Bodrum'dan Ev Aldı! Fiyatı Dudak Uçuklattı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Premier Lig devi Liverpool’da fırtına gibi esen ve şampiyonluk sevinci yaşayan Muhammed Salah, tatil için Bodrum’u tercih etmişti. Salah’ın 400 milyon TL değerinde bir villa satın aldığı iddia edildi.

Salah Bodrum'dan Ev Aldı! Fiyatı Dudak Uçuklattı - Resim : 1

Geçen sezonun yorgunluğunu üzerinden atmak isteyen Muhammed Salah, bir hafta boyunca Bodrum’un altını üstüne getirdi. Salah Bodrum’a hayran kalırken, bir de lüks villa satın aldı.

Salah’ın Gündoğan Küçükbük’teki villaya 400 milyon TL ödediği öne sürüldü.

Salah'tan Gazze'ye destek çağrısı: Bütün dünya liderlerini bir araya gelmeye çağırıyorumSalah'tan Gazze'ye destek çağrısı: Bütün dünya liderlerini bir araya gelmeye çağırıyorumSpor

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Liverpool Bodrum
Uykuya Dalmayı Kolaylaştıran Basit Yöntem! Anında Mışıl Mışıl Uyuyorsunuz Uykuya Dalmayı Kolaylaştıran Basit Yöntem! Anında Mışıl Mışıl Uyuyorsunuz
En Sıcak Gün Alarmı! Termometreler Alev Alacak, İstanbullular Kavrulacak... En Sıcak Gün Alarmı! İstanbullular Kavrulacak
Bugün Hangi Burçlar Şanslı Olacak? Bugün Hangi Burçlar Şanslı Olacak?
Tüm Gözler İmralı'daydı... Terör Örgütü PKK Lideri Öcalan'dan Videolu Açıklama Terör Örgütü Lideri Öcalan'dan Yeni Açıklama... Bu Kez Videolu
ÇOK OKUNANLAR
Tüm Gözler İmralı'daydı... Terör Örgütü PKK Lideri Öcalan'dan Videolu Açıklama Terör Örgütü Lideri Öcalan'dan Yeni Açıklama... Bu Kez Videolu
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik İfade Verdi: İddialar Temelsiz CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik İfade Verdi: İddialar Temelsiz
Bankada Parası Olanlara Kötü Haber! Mevduat Hesaplarındaki Stopaj Oranları Değişti... Bankada Parası Olanlara Kötü Haber
İklim Kanunu Resmi Gazete'de Yayımlandı: Bu Kurallara Uymayana Milyonluk Cezalar Yolda İklim Kanunu Resmi Gazete'de Yayımlandı: Bu Kurallara Uymayana Milyonluk Cezalar Yolda
Kanyonda Feci Ölüm Kanyonda Feci Ölüm