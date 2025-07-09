En Sevilen Atıştırmalıktı... Tüketicilerden Apar Topar Geri Çağırıldı

Danimarka'nın Türkiye'den aldığı bisküviler için harekete geçildi. Ürünler için tüketiciden geri çağırma kararı verildi.

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En Sevilen Atıştırmalıktı... Tüketicilerden Apar Topar Geri Çağırıldı
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Danimarka’nın Türkiye’den aldığı üç farklı bisküvide 3-MCPD ve glisidil esteri adı verilen kirleticiler tespit edildiği bildirildi. Yetkili kurumlar apar topar harekete geçti.

Dünyanın en önemli sorunları arasında yer alan gıda güvenliğine ilişkin her geçen gün yeni bir skandal ortaya çıkarken, devletler söz konusu durum için pek çok adım atıyor.

Avrupa Komisyonu’nun Gıda ve Yem için Hızlı Alarm Sistemi’ne (RASFF) yapılan bildirimlerde insan ve hayvan sağlığını tehlikeye düşürecek ürünler için alınan aksiyonlar paylaşılıyor. Türkiye’den Avrupa ülkelerine gönderilen birçok üründe de benzer sıkıntılar bulunurken, bu ürünler ya geri gönderiliyor ya da imha ediliyor.

RASFF’taki son bildirimlerde Danimarka’nın Türkiye’den aldığı bisküvilerde sağlığı tehlikeye atan maddelere rastlandı. Durumun risk potansiyeli taşıdığı belirtilirken, ürünler için tüketiciden geri çağırma kararı verildi.En Sevilen Atıştırmalıktı... Tüketicilerden Apar Topar Geri Çağırıldı - Resim : 1

Kaynak: Haber Merkezi

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