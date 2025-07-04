Yıl Sonu İçin Flaş Faiz Tahmini! Merkez'in Yapacağı Hamleleri Tek Tek Açıkladılar

ABD merkezli yatırım bankası Morgan Stanley, TCMB'nin yıl sonuna kadar atacağı 'faiz' adımları için bir rapor yayımladı. Banka, Merkez'in faizi yıl sonunda yüzde 36'ya indireceğini öngördü.

Yıl Sonu İçin Flaş Faiz Tahmini! Merkez'in Yapacağı Hamleleri Tek Tek Açıkladılar
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz hamlelelerine ilişkin dev uluslararası yatırım kuruluşundan flaş bir tahmin geldi. ABD merkezli yatırım bankası Morgan Stanley, TCMB’nin temmuz ayında faiz indirimine başlayabileceğini belirtti.

Morgan Stanley, Türkiye’nin hazirana ilişkin enflasyon verilerini yayımlamasının ardından bir değerlendirme paylaştı. Raporda, TCMB’nin bu ay faiz indirime başlayabileceği tahminine yer verildi. ABD merkezli kuruluş, Merkez’in ilk adımda 250 baz puanlık bir indirime giderek, politika faizini yüzde 43,5’e çekilmesinin beklendiği kaydedildi.

Yıl Sonu İçin Flaş Faiz Tahmini! Merkez'in Yapacağı Hamleleri Tek Tek Açıkladılar - Resim : 1

Raporda, TÜİK’in açıkladığı enflasyon verisinin beklentilerin altında gerçekleştiği kaydedilirken, çekirdek enflasyonun ise beklentilerin üzerinde olduğu belirtildi.

Morgan Stanley’in raporunda temmuzda 250 baz puanlık faiz indirimi yapması beklenen TCMB’nin eylül, ekim ve aralık aylarında da aynı hamleyi yapmasının beklendiğini ve 2025 sonuna kadar politika faizinin yüzde 36’ya çekilmesinin beklendiği kaydedildi.

Raporda, bu öngörünün gerçekleşmesi durumunda ise enflasyonun da yüzde 29’a gerilemesinin beklendiği ifade edildi.

Bankaya Parasını Koyan Resmen Maaşa Bağlanıyor! İşte Banka Banka Mevduat Faizi Getirisi...Bankaya Parasını Koyan Resmen Maaşa Bağlanıyor! İşte Banka Banka Mevduat Faizi Getirisi...Ekonomi
Bu Haklarını Bilmeyen Kiracı Kendini Kapının Önünde Bulacak! Uzmanı Tüm Detaylarıyla AçıkladıBu Haklarını Bilmeyen Kiracı Kendini Kapının Önünde Bulacak! Uzmanı Tüm Detaylarıyla AçıkladıEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Merkez Bankası Faiz Kararı
Yüksek Kolesterolle Mücadelede En Etkili Kahvaltı Belli Oldu Yüksek Kolesterolle Mücadelede En Etkili Kahvaltı Belli Oldu
Otizm, Diyabet, Kolesterol ve Kansere Karşı Doğal Kalkan Görevi Görüyor: Uzmanlar Bir Bir Açıkladı Otizm, Diyabet, Kolesterol ve Kansere Karşı Doğal Kalkan Görevi Görüyor: Uzmanlar Bir Bir Açıkladı
Motosiklet Sürücüleri Dikkat! Ünlü Marka 228 Bin Kask İçin Alarm Verdi Motosiklet Sürücüleri Dikkat! Ünlü Marka 228 Bin Kask İçin Alarm Verdi
Enflasyon Sonrası İşçiye Kötü Haber: Kıdem Tazminatı Buhar Oldu Kıdem Tazminatı Buhar Oldu
ÇOK OKUNANLAR
CHP’de Soğuk Savaş Derinleşiyor: Kılıçdaroğlu’na Yakın Vekillere Görev Tırpanı CHP’de Soğuk Savaş Derinleşiyor: Kılıçdaroğlu’na Yakın Vekillere Görev Tırpanı
Kredi Kartıyla Bu Alışverişi Yapan Yandı: Banka ve Savcılıklar Devreye Girdi! Hepsi Tespit Ediliyor Kredi Kartıyla Bu Alışverişi Yapan Yandı: Banka ve Savcılıklar Devreye Girdi! Hepsi Tespit Ediliyor
Meteoroloji Turuncu Alarm Verdi! Çok Şiddetli Yağış ve Fırtına Geliyor Meteoroloji Turuncu Alarm Verdi! Çok Şiddetli Yağış ve Fırtına Geliyor
Valilik Tüm Şehri Uyardı: Saat 15.00'e Dikkat, Sirenler Çalacak Valilik Tüm Şehri Uyardı: Saat 15.00'e Dikkat, Sirenler Çalacak
Mourinho Yıldız İsmi Büyüledi! Fenerabahçe'de İkinci Bomba Çok Yakın Mourinho Yıldız İsmi Büyüledi! Fenerabahçe'de İkinci Bomba Çok Yakın