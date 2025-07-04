Yıl Sonu İçin Flaş Faiz Tahmini! Merkez'in Yapacağı Hamleleri Tek Tek Açıkladılar

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Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz hamlelelerine ilişkin dev uluslararası yatırım kuruluşundan flaş bir tahmin geldi. ABD merkezli yatırım bankası Morgan Stanley, TCMB’nin temmuz ayında faiz indirimine başlayabileceğini belirtti.

Morgan Stanley, Türkiye’nin hazirana ilişkin enflasyon verilerini yayımlamasının ardından bir değerlendirme paylaştı. Raporda, TCMB’nin bu ay faiz indirime başlayabileceği tahminine yer verildi. ABD merkezli kuruluş, Merkez’in ilk adımda 250 baz puanlık bir indirime giderek, politika faizini yüzde 43,5’e çekilmesinin beklendiği kaydedildi.

Raporda, TÜİK’in açıkladığı enflasyon verisinin beklentilerin altında gerçekleştiği kaydedilirken, çekirdek enflasyonun ise beklentilerin üzerinde olduğu belirtildi.

Morgan Stanley’in raporunda temmuzda 250 baz puanlık faiz indirimi yapması beklenen TCMB’nin eylül, ekim ve aralık aylarında da aynı hamleyi yapmasının beklendiğini ve 2025 sonuna kadar politika faizinin yüzde 36’ya çekilmesinin beklendiği kaydedildi.

Raporda, bu öngörünün gerçekleşmesi durumunda ise enflasyonun da yüzde 29’a gerilemesinin beklendiği ifade edildi.

Kaynak: Haber Merkezi