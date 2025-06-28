Bankaya Parasını Koyan Resmen Maaşa Bağlanıyor! İşte Banka Banka Mevduat Faizi Getirisi...

100 BİN LİRA MEVDUAT FAİZİNDE NE KADAR KAZANDIRIYOR?

100 bin TL’lik birikimi vadeli hesapta değerlendirmek isteyen yatırımcılar, bankadan bankaya değişen faiz oranları nedeniyle dikkatli tercihler yapıyor. 32 günlük vadede sağlanan net kazanç, bankaların teklif ettiği faiz oranlarına göre belirgin şekilde farklılık gösteriyor.

İşte dijital bankacılık kanalları üzerinden sunulan güncel oranlara göre bazı bankaların 32 günlük vadeyle sunduğu getiriler:

100 bin TL'lik birikimini vadeli mevduat hesabında değerlendirmek isteyenler için bankaların sunduğu 32 günlük faiz oranları ve buna karşılık gelen net kazançlar dikkat çekiyor. Dijital bankacılık üzerinden yapılan karşılaştırmaya göre en düşük faiz oranını yüzde 35 ile İş Bankası sunarken, en yüksek oran ise yüzde 50 ile Cepteteb ve QNB Finansbank tarafından sağlanıyor.