Bankaya Parasını Koyan Resmen Maaşa Bağlanıyor! İşte Banka Banka Mevduat Faizi Getirisi...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) son faiz kararı sonrasında, mevduat faiz oranları yatırımcıların yeniden gündeminde yer aldı. Yüksek getiri arayışında olan tasarruf sahipleri, bankaların sunduğu vadeli mevduat tekliflerini yakından inceliyor. Özellikle 100 bin TL ve üzeri birikimi olan vatandaşlar için en avantajlı seçenekler mercek altına alındı.
Kaynak: Haber Merkezi
TCMB, Haziran ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faiz oranını beklentilere paralel olarak yüzde 46 seviyesinde sabit tuttu. Bu karar piyasalar tarafından "beklenen" şeklinde yorumlanırken, mevduat faizlerinde yakın vadede dramatik bir gerileme ihtimalini de şimdilik ortadan kaldırdı.
Bankalar son haftalarda küçük oranlarda faiz indirimine gitmiş olsa da, mevduat faizleri hâlâ yüksek seviyelerde seyrediyor. Ortalama oranlar, yüzde 50 bandının hemen üzerinde sabitlenmiş durumda. Bu tablo, Türk Lirası cinsinden tasarrufların cazibesini artırmaya devam ediyor.
100 BİN LİRA MEVDUAT FAİZİNDE NE KADAR KAZANDIRIYOR?
100 bin TL’lik birikimi vadeli hesapta değerlendirmek isteyen yatırımcılar, bankadan bankaya değişen faiz oranları nedeniyle dikkatli tercihler yapıyor. 32 günlük vadede sağlanan net kazanç, bankaların teklif ettiği faiz oranlarına göre belirgin şekilde farklılık gösteriyor.
İşte dijital bankacılık kanalları üzerinden sunulan güncel oranlara göre bazı bankaların 32 günlük vadeyle sunduğu getiriler:
100 bin TL'lik birikimini vadeli mevduat hesabında değerlendirmek isteyenler için bankaların sunduğu 32 günlük faiz oranları ve buna karşılık gelen net kazançlar dikkat çekiyor. Dijital bankacılık üzerinden yapılan karşılaştırmaya göre en düşük faiz oranını yüzde 35 ile İş Bankası sunarken, en yüksek oran ise yüzde 50 ile Cepteteb ve QNB Finansbank tarafından sağlanıyor.
İş Bankası'nın yüzde 35’lik faiz oranıyla 32 gün sonunda 100 bin TL'nin getirisi 2.608 TL olurken, toplam tutar 102 bin 608 TL’ye yükseliyor.
Enpara.com yüzde 39 faiz oranı ile 2.906 TL kazandırırken, vade sonunda toplam 102 bin 906 TL ödeme yapıyor.
GetirFinans ise yüzde 43 faiz oranıyla 2.724 TL net kazanç sağlarken, 32 gün sonunda toplam ödeme 102 bin 724 TL oluyor.
Garanti BBVA'nın yüzde 47 faizle sunduğu seçenekte, yatırımcıya 3.502 TL kazanç sağlanıyor ve toplam ödeme 103 bin 502 TL'ye ulaşıyor.
Ziraat Bankası’nın sunduğu yüzde 47,5 faiz oranı, yatırımcıya 3.540 TL gelir kazandırıyor. Böylece vade sonu tutar 103 bin 540 TL olarak gerçekleşiyor.
Yapı Kredi ise yüzde 49 faizle 3.717 TL kazanç sunuyor. Bu durumda 32 gün sonunda elde edilen toplam tutar 103 bin 717 TL'yi buluyor.
DenizBank da aynı faiz oranıyla (yüzde 49) 3.652 TL kazandırıyor ve yatırımcısına toplamda 103 bin 652 TL geri ödeme yapıyor.
Cepteteb’in sunduğu yüzde 50 faiz oranı, 100 bin TL’ye karşılık 3.794 TL kazanç sağlayarak toplam tutarı 103 bin 794 TL’ye çıkarıyor.
Yine yüzde 50 faiz oranı sunan QNB Finansbank ise yatırımcısına 3.726 TL net kazanç sağlıyor ve 32 gün sonunda ödenen toplam tutar 103 bin 726 TL oluyor.