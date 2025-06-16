Hesaplarınızı Kontrol Edin! Destek Ödemeleri Yatırıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın haziran ayına ilişkin Sosyal ve Ekonomik Destek ödemesi hesaplara yatırıldı. Bakan Göktaş, 1 milyar 227 milyon lira ödeme yapıldığını duyurdu.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
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Hesaplarınızı Kontrol Edin! Destek Ödemeleri Yatırıldı
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Haziran ayı Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri hesaplara yatırıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, “Çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması için haziran ayına ilişkin 1 milyar 227 milyon lira tutarındaki Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesini hesaplara yatırdık” açıklamasını yaptı.

Bakan Göktaş, yaptığı açıklamada, çocuklara yönelik çalışmalara özel önem verdiklerini ve çocukların farklı ihtiyaçlarını gözeterek hizmetleri çeşitlendirdiklerini belirtti.

Çocukların aile ortamında büyümelerinin, toplumsal değerlerin korunmasında çok önemli olduğunu hatırlatan Bakan Göktaş, “Sosyal Ekonomik Destek” hizmeti ile çocukları, ailelerinin yanında ve sosyal çevreleri içerisinde desteklediklerini kaydetti.

HAZİRAN ÖDEMELERİ YATIRILDI

Bakanlık olarak, çocukların eğitimli, sağlıklı ve kendine güvenen birer fert olarak yetişmeleri, güvenli ve sevgi dolu bir aile ortamında büyümeleri için gayretle çalıştıklarının altını çizen Bakan Göktaş, bu kapsamda, “Çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması için haziran ayına ilişkin 1 milyar 227 milyon lira tutarındaki Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesini hesaplara yatırdık” dedi.

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