Milyonlar İlgilendiren Destek Ödemeleri Hakkında Flaş Gelişme

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çiftçilere yönelik destek ödemelerinin hesaplara yatırıldığını açıkladı. Bakan Yumaklı, toplam 3 milyar 91 milyon 430 bin lira tutarındaki ödemenin çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını duyurdu.

Milyonlar İlgilendiren Destek Ödemeleri Hakkında Flaş Gelişme

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, üreticilere destek olmayı sürdüreceklerini vurgulayarak, "3 milyar 91 milyon 430 bin lira destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

DESTEK KALEMLERİ AÇIKLANDI

Paylaşılan bilgilere göre, çiftçilere sağlanan desteklerin detayları şu şekilde sıralandı:

Süt desteği: 2 milyar 174 milyon 231 bin 852 lira

Hububat desteği: 857 milyon 457 bin 263 lira

Kırsal kalkınma yatırımları desteği: 51 milyon 855 bin 56 lira

Hayvan gen kaynakları desteği: 7 milyon 886 bin 100 lira

Bakanlık, ödemelerin çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını belirterek üreticilere bol ve bereketli kazançlar diledi.

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Kaynak: AA

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