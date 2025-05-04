Aldığı 3+1 Daire 1+1 Çıktı! Mahkeme Son Kararı Verdi

Satın aldığı daireye yerleşmek isteyen Mehmet Ü., evin ilan edildiği gibi 140 metrekare değil, yalnızca 78 metrekare olduğunu ve 1+1 biçiminde düzenlendiğini fark etti. Durumu detaylıca inceleyen Mehmet Ü., evin mimari projesinde kendi dairesine ait olan iki oda, bir banyo ve koridorun yan daireye eklendiğini ve böylece orijinalde 1+1 olan dairenin haksız şekilde 3+1’e dönüştürüldüğünü tespit etti. Bunun üzerine avukatı Senem Yılmazel aracılığıyla ‘el atmanın önlenmesi’ ve ‘ecrimisil’ talebiyle dava açtı.

UZLAŞMA SAĞLANDI

Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen dava sonucunda mahkeme, Mehmet Ü.’nün mağduriyetini haklı bularak, evin mimari projeye uygun hale getirilmesine ve Mehmet Ü.’ye 163 bin TL işgal tazminatı ödenmesine hükmetti. Bu karar sonrası taraflar arasında uzlaşma sağlandı ve Mehmet Ü., dairesine ait hakları yan dairenin sahibi Mehmet A.’ya satarak meseleyi çözüme kavuşturdu. Evin kalan kısmı ise daha sonra kiraya verildi.

MAHKEMEYE TAŞINDI

Mehmet Ü.’nün avukatı Senem Yılmazel, olayın detaylarına ilişkin yaptığı açıklamada, müvekkilinin evin beklediğinden çok daha küçük olduğunu görünce kendisine başvurduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: "Biz Sulh Hukuk Mahkemesi'nden bir tespit yaptırdık. Fakat orada çok ilginç bir şeyle karşılaştık. Müvekkilimin dairesinin büyük bir kısmını yan daireye dahil edildiğini tespit edildi. Daha sonra biz komşusuna bir ihtarname gönderdik. Fakat karşı taraf maalesef anlaşmadı ve biz dava açmak zorunda kaldık."

'İŞGAL TAZMİNATI ÖDENMESİNE KARAR VERİLDİ'

Bilirkişi incelemesi ve keşifin yapıldığın aktaran Avukat Yılmazel, "Müvekkilimin dairesinin çok büyük bir kısmını yan daireye dahil edildiği, yan dairenin büyütüldüğü, 1+1 dairenin 3+1 çıkarıldığı tespit edildi. Bizim dava konumuz; meni müdahale ve işgal tazminatıydı. Daha sonra karar verildi. Müvekkilime işgal tazminatı ödenmesine karar verildi ve meni müdahale kararı çıktı. Bundan sonra karar kesinleşti ve oranın yıkılması gerekiyordu fakat taraflar anlaştılar. Karşı taraf tekrar bedel ödemek zorunda kaldı. Müvekkilimden kendi kısmını satın aldı. Aslında komşusu da mağdur oldu. O gidip evini görerek almış, maalesef kandırılmış gibi bir durum söz konusu aslında komşusu için. Aslında yan daire 1+1 iken yan daire 3+1'e büyütülmüş”

'TAPU KAYITLARI İNCELENMELİ'

Avukat Yılmazel ayrıca, gayrimenkul alımlarında dikkatli olunması gerektiğine dikkat çekerek, “Kredi alınırken bankalarda bu yapılıyor ama nakit parayla, peşin ya da bankadan havale ile ev alındığında maalesef bu raporu almıyorlar. Fakat mutlaka alınması lazım. Bu tip davalarla biz çok sık karşılaşıyoruz. O yüzden mutlaka tapu kayıtları, mimari projeleri dikkatli incelenerek ondan sonra gayrimenkul alınmasını öneriyorum” dedi.

Kaynak: DHA