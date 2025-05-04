Coğrafi Tescil Aldı: Şekli ve Tadı Herkesi Büyülüyor! Turistler Akın Akın Geliyor

Gastronomi şehri Hatay’ın tescilli lezzeti olan Antakya simidi, yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgisini çekiyor.

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Coğrafi Tescil Aldı: Şekli ve Tadı Herkesi Büyülüyor! Turistler Akın Akın Geliyor

Mutfağı nın zenginliği ve eşsiz tadıyla sık sık gündeme gelen Hatay'ın Antakya simidi, yoğun ilgi görüyor.

Gastronomi şehri Hatay’ın tescilli lezzeti olan Antakya simidi, katkı maddesi kullanılmadan bölgeye özgü baharatlarla yapımı ve şekliyle diğer simitlerden ayrılarak coğrafi tescil belgesi aldı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkıma uğrayan Hatay’da yaralar sarılmaya devam ediyor. Hatay Valisi Mustafa Masatlı’nın göreve gelmesiyle birlikte başlayan ihya sürecinde kentin kültürü de unutulmadı ve önemli çalışmaların adımları atıldı. Hatay Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü Mustafa Örgüt öncülüğünde gastronomi şehrinin lezzetlerinin tescillenmesi için çalışma başlatılmıştı. Bölgeye özgü olan lezzetlerin sayısı 6 Şubat öncesi 25’ken Hatay Valiliğinin girişimleriyle bu sayı 45’e çıkarıldı. Hataylıların vazgeçilmez lezzetlerinden olan Antakya simidi, yapılan başvuru sonrası için Türk Patent Enstitüsü ve Marka Kurumu’ndan coğrafi tescil işaret belgesi almıştı. Antakya simidi; içerisinde hiçbir katkı maddesi olmadan yapımı ve şekliyle de diğer simitlerden ayrılarak insanların damaklarında tat bırakıyor.

'BİZİ ÇOK MUTLU ETTİ'

Yöresel ürünlerin tescillenmesinin Hataylılar için gurur verici olduğunu ifade eden fırın ustası Ümit Çokluk, "Biz burada Antakya simidini üretiyoruz. Burada her şeyi yapıyoruz ama bizim ana maddemiz Antakya simididir. Biz burada üçüncü nesil olmak üzere Antakya simidini yapmaktayız. Yaklaşık 40 yıldır buranın en eski fırınlardan olan yerde orijinal Antakya simidini yapıyoruz. Geçmişten bu yana hiçbir zaman orijinalliği bozmadık ve hala devam ediyor. Aslında sırrı bizde kalsın çünkü Antakya simidini şu an herkes yapabilir. Evde bile yapabilirsiniz ama orijinalini herkes yapamaz. Simidin içinde tuz bile yok, katkı maddesi yok, şeker yok ve yağ yok. Bizim için Antakya simidi zaten bir umuttur. Antakya simidinin coğrafi tescil alması bizi çok mutlu etti. Antakya simidinin coğrafi tescil alması, şehir dışında bizim hemşehrilerimiz herkes çok mutlu oldu. Her gelen şehrimize Antakya simidi yemek istiyor. Bundan bir tane yedikten sonra bir daha dışarıdan gelen insan bile sadece Antakya simidini yemek istiyor. Antakya simidi ve külçemiz de tescillendi. Antakya sadece künefeden ibaret değil. Bu da bizim için gurur verici oldu" dedi.

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Kaynak: İHA

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