Ev Sahibi ve Kiracılar Dikkat! Yarısı Bizden Kampanyasında Detaylar Netleşti: 16 Soruda 16 Cevap

7. Geri ödeme planı nasıldır?

Kalan maliyet, uzun vadeye yayılan taksitlerle ödenir.

8. Bireysel dönüşümde sağlanan destek miktarı nedir?

Konut için 875 bin TL hibe ve 875 bin TL kredi; iş yeri içinse 437 bin 500 TL hibe ve aynı miktarda kredi.

9. Diğer mülkler için destek alınabilir mi?

İlk mülkten sonra, ek her konut için 1 milyon 750 bin TL kredi, ek her iş yeri için 875 bin TL kredi alınabilir.