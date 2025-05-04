Ev Sahibi ve Kiracılar Dikkat! Yarısı Bizden Kampanyasında Detaylar Netleşti: 16 Soruda 16 Cevap
Deprem tehlikesiyle karşı karşıya olan İstanbul'da, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, "Yarısı Bizden" kampanyasına dair güncel bilgileri kamuoyuyla paylaştı. Artan destek tutarlarının ardından, Bakanlık tarafından yayımlanan tanıtım filmiyle birlikte vatandaşların en çok merak ettiği sorulara açıklık getirildi.
Kaynak: Haber Merkezi
Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’nın koordinasyonunda yürütülen kampanya, İstanbul genelinde tüm ilçeleri kapsıyor. Kampanya kapsamında ev ve iş yerlerinin dönüşümü için devlet eliyle hibe, düşük faizli kredi ve taşınma desteği sağlanıyor. 2023 yılında başlatılan bu programdan, riskli yapı sahiplerinin tamamı faydalanabiliyor. Bakan Murat Kurum, 23 Nisan’da yaşanan 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından ağır hasar gören konutların da kampanyaya dahil edileceğini duyurdu.
HER KONUT İÇİN 1 MİLYON 875 BİN TL’LİK DESTEK PAKETİ
Kampanyayla birlikte tek bir konut için 875 bin TL hibe, 875 bin TL düşük faizli kredi ve 125 bin TL taşınma yardımı veriliyor. Böylece toplamda 1 milyon 875 bin TL tutarındaki bu destekle vatandaşlar, konutlarını yeniden inşa ettirme imkânı buluyor. Birden fazla konutu olanlar için ise her ek konut başına 1 milyon 750 bin TL kredi desteği sunuluyor. Kredinin geri ödemeleri, yapı ruhsatı alındıktan iki yıl sonra başlıyor ve 10 yıla yayılan vadelerle gerçekleştiriliyor. İlk yıl faiz uygulanmıyor.
ALAN BAZLI DÖNÜŞÜMLERDE TOKİ VE EMLAK KONUT DEVREDE
Site ve benzeri toplu alanlarda yapılacak dönüşümlerde, yine konut başına 875 bin TL’lik hibe desteği sağlanıyor. Bu projelerde inşaat süreçlerini TOKİ ve Emlak Konut üstleniyor. Hibe bedeli doğrudan inşaat maliyetinden düşülüyor; kalan kısım ise uygun koşullarla taksitlendiriliyor.
İŞYERLERİNE DE DESTEK SUNULUYOR
Sadece konutlar değil, işyerleri de kampanya kapsamına alındı. Hak sahipleri, bir dükkan için 437 bin 500 TL hibe ve aynı miktarda kredi desteğinden yararlanabiliyor. Birden fazla dükkana sahip olanlara, her ek iş yeri için 875 bin TL kredi desteği sağlanıyor.
İSTANBUL’DA 62 BİN BAĞIMSIZ BİRİM DÖNÜŞÜM SÜRECİNDE
Şu anda İstanbul genelinde 21 bin konut ve iş yerinde dönüşüm inşaatları sürerken, 41 bin bağımsız bölümde proje süreci devam ediyor. 2012’den bu yana İstanbul’da kentsel dönüşümle yaklaşık 923 bin yapı yenilenmiş durumda. Halen 209 bin bölümde dönüşüm faaliyetleri sürdürülüyor.
YARISI BİZDEN KAMPANYASI HAKKINDA 16 SORU – 16 YANIT
1. Kimler yararlanabilir?
İstanbul’un tüm ilçelerinde riskli yapı sahipleri kampanyadan faydalanabilir.
2. Proje için ön koşullar nelerdir?
Yeni yapı, eski binanın 1.5 katından büyük olmamalıdır (otopark ve sığınak hariç).
3. Yapım riskini nasıl öğrenebilirim?
Lisanslı kuruluşlardan karot numunesi aldırarak yapınızın riskli olup olmadığını öğrenebilirsiniz.
4. Başvuru süreci nasıl işler?
e-Devlet üzerinden başvuru gerekmiyor. Kat irtifakı kurulduktan sonra ilçe belediyesine gidilerek başvuru yapılır.
5. TOKİ veya Emlak Konut desteği hangi durumlarda sağlanır?
Toplu alanlarda (site, ada vb.) tam uzlaşma sağlanırsa bu kurumlar sürece dâhil olur.
6. Alan bazlı dönüşümde sağlanan kolaylıklar nelerdir?
TOKİ veya Emlak Konut tarafından inşaat desteği sunulur ve hibe tutarı binanın toplam maliyetinden düşülür.
7. Geri ödeme planı nasıldır?
Kalan maliyet, uzun vadeye yayılan taksitlerle ödenir.
8. Bireysel dönüşümde sağlanan destek miktarı nedir?
Konut için 875 bin TL hibe ve 875 bin TL kredi; iş yeri içinse 437 bin 500 TL hibe ve aynı miktarda kredi.
9. Diğer mülkler için destek alınabilir mi?
İlk mülkten sonra, ek her konut için 1 milyon 750 bin TL kredi, ek her iş yeri için 875 bin TL kredi alınabilir.
10. Ödemeler kime yapılır?
Bina bazlı dönüşümlerde ödemeler, hak sahipleri adına doğrudan yükleniciye aktarılır.
11. Ödeme aşamaları nelerdir?
Yüzde 30 iş başında, yüzde 30 taşıyıcı sistemin bitiminde, yüzde 30 sıvada ve yüzde 10 kullanım izninde yapılır.
12. Taşınma yardımı ne kadar?
125 bin TL olarak tek seferde ödenir.
13. Kiracılar da taşınma desteğinden faydalanabilir mi?
Eğer kiracı evde oturuyorsa destek kiracıya, değilse ev sahibine verilir.
14. Otopark ve sığınaklar alana dâhil mi?
Hayır, otopark ve sığınaklar inşaat alanı hesabına katılmaz.
15. Kredi geri ödemeleri ne zaman başlar?
Yapı ruhsatı alındıktan 2 yıl sonra ödemeler başlar. İlk yıl faizsiz, sonra ise TÜFE'nin yarısı kadar artış uygulanır.
16. Gelir şartı var mı?
Hayır, kredi verilirken gelir ya da kredi notu aranmaz.