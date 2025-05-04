Coğrafi Tescilli Kayısıda Hasat Heyecanı Başladı: Kilosu 500 Liradan Satılıyor!
Türkiye'nin önde gelen kayısı üretim merkezlerinden biri olan Mersin’in Mut ilçesinde, yılın ilk kayısı hasadı için yoğun mesai başladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Kendine has iklimiyle birçok meyve türünün yetişmesine imkan tanıyan ilçede, coğrafi işaretle koruma altına alınmış Mut kayısısı yeniden üreticilerin yüzünü güldürdü.
Sabahın erken saatlerinde bahçelere giren işçiler, olgunlaşan kayısıları titizlikle toplayarak yeni sezonun bereketi için çalışmaya koyuldu.
KAYISILAR ERKEN UYANDI
Kayısı üreticilerinden Ali Çavdar, bu yıl ürünlerin gerek tadı gerek rengi ve aromasıyla oldukça kaliteli olduğunu vurguladı. Çavdar, “Bu yıl kayısılarımız hem erkenci çıktı hem de kalite yüksek. Sıcak havanın etkisiyle ürünler erken olgunlaştı. Tüm üreticilerimize verimli bir sezon diliyorum” ifadelerini kullandı.
Bir diğer üretici Kutlay Emdirme ise hava koşullarında olumsuz bir değişiklik yaşanmazsa, sezonun oldukça verimli geçmesini beklediklerini dile getirdi.
KİLOSU 500 TL'DEN ALICI BULUYOR
2025 yılı itibarıyla 77 bin 800 dekarlık alanda üretimi yapılan Mut kayısısında sezonun ilk hasadı gerçekleştirildi. Açık alanda yetiştirilen sezonun ilk ürünleri kilogramı 500 TL gibi yüksek fiyatlardan alıcı buldu. Bu erken dönem fiyatları, ürünün kalitesi ve arzın sınırlı olmasıyla ilişkilendirilirken, önümüzdeki günlerde hasadın artmasıyla fiyatların 200-250 TL bandına kadar gerilemesi bekleniyor.
KAYISILARI DON VURDU
Mut kayısısı, yıllardır mikroklima etkisiyle yüksek kaliteye ulaşan ve coğrafi işaretle tescillenmiş bir ürün olarak dikkat çekiyor. Ancak bu yıl yaşanan zirai don, üretimi olumsuz etkiledi. Beklenen 250 bin tonluk rekoltenin, yaklaşık yüzde 20 kayıpla 200 bin ton civarına düşeceği tahmin ediliyor.