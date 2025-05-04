Coğrafi Tescilli Kayısıda Hasat Heyecanı Başladı: Kilosu 500 Liradan Satılıyor!

KAYISILAR ERKEN UYANDI

Kayısı üreticilerinden Ali Çavdar, bu yıl ürünlerin gerek tadı gerek rengi ve aromasıyla oldukça kaliteli olduğunu vurguladı. Çavdar, “Bu yıl kayısılarımız hem erkenci çıktı hem de kalite yüksek. Sıcak havanın etkisiyle ürünler erken olgunlaştı. Tüm üreticilerimize verimli bir sezon diliyorum” ifadelerini kullandı.

Bir diğer üretici Kutlay Emdirme ise hava koşullarında olumsuz bir değişiklik yaşanmazsa, sezonun oldukça verimli geçmesini beklediklerini dile getirdi.