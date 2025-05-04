1 Günde Ne Kadar Elektrik Tüketiliyor ve Üretiliyor? İşte Veriler...

4 Mayıs 2025 tarihli elektrikli üretim ve tüketim verileri yayımlandı.

1 Günde Ne Kadar Elektrik Tüketiliyor ve Üretiliyor? İşte Veriler...

Türkiye'de günlük elektrik tüketim ve üretim verileri kamuoyuyla paylaşıldı. İşte ayrıntılar...

Türkiye'de dün günlük bazda 829 bin 967 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 837 bin 560 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 39 bin 976 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 28 bin 930 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 829 bin 967 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 837 bin 560 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 18,8 ile barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 14 ile akarsu santralleri ve yüzde 12,6 ile güneş enerjisi santralleri izledi.

Türkiye, dün 5 bin 753 megavatsaat elektrik ihracatı, 13 bin 345 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA

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