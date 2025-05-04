Adana'da Ekipler Harekete Geçti: Tam 3 Ton 100 Kilo Yakalandı

Adana'da jandarma ekipleri tarafından 3 ton 100 kg gümrük kaçağı kıyılmış tütün ele geçirildi.

Adana'da Ekipler Harekete Geçti: Tam 3 Ton 100 Kilo Yakalandı

Adana'da il jandarma ekipleri bir depoya operasyon düzenledi ve gümrük kaçağı kıyılmış tütüne el koydu.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Sarıçam İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Sarıçam ilçesindeki bir depoda gümrük kaçağı tütün olduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Cumhuriyet savcısının talimatıyla depoya operasyon düzenleyen ekipler, 3 ton 100 kilogram gümrük kaçağı kıyılmış tütün ele geçirdi.

Ekipler, olayın şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı.

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Kaynak: AA

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