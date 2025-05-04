Muğla Datça'da Hasat Başladı! Tüm Türkiye Bunu Bekliyordu

Muğla'nın Datça ilçesinde, turfanda patates hasadı başladı. Sabahın erken saatlerinden itibaren tarlalarda yoğun bir şekilde çalışmaya başlayan üreticiler, traktör yardımıyla topraktan söktükleri patatesleri arındırarak selelere yerleştiriyor.

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Muğla Datça'da Hasat Başladı! Tüm Türkiye Bunu Bekliyordu

Elde edilen patatesler, Türkiye'nin dört bir yanına gönderilmek üzere hazırlık aşamasına alınıyor.

TÜRKİYE'NİN İLK TURFANDA PATATESİ DATÇA'DA YETİŞİYOR

Patates üreticisi Hasan Harıpcı, Türkiye'nin ilk turfanda patatesinin Datça'da yetiştiğini belirterek, bölgenin bu alandaki önemini vurguladı. Harıpcı, "Datça'da deniz kenarında 25 dönüm patates ektik. Bu yılki mahsulden oldukça memnunuz. Dönüm başına 4-5 ton ürün almayı hedefliyoruz. Şu anda günlük olarak üç araba patatesi Denizli ve İzmir'deki hallere gönderiyoruz. Hasat mayıs sonuna kadar devam eder" dedi.

PATATESLER İZMİR'E GÖNDERİLİYOR

İzmir'den patates almak için Datça'ya gelen toptancı İsmail Güler de, tarladan alınan turfanda patateslerin İzmir'e taşındığını ve burada satışa sunulduğunu ifade etti.

DATÇA'DA BÜYÜK BİR PATATES ÜRETİMİ GERÇEKLEŞİYOR

Datça'da yaklaşık 2 bin dönümlük alanda patates üretimi yapılmakta. Bu yılki hasat, hem yerel üreticiler hem de Türkiye genelindeki tüketiciler için önemli bir tarımsal etkinlik olarak dikkat çekiyor.

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Kaynak: AA

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Muğla Hasat
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