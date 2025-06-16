Milyonlarca Çalışanı İlgilendiren Düzenleme Yolda: Kredi Kartıyla Bahşişe Yasal Zemin Geliyor

Hizmet sektöründe devrim niteliğinde adım atılması bekleniyor. Kredi kartıyla bahşiş ödemelerine yasal zemin hazırlanıyor. Yeni düzenlemeyle hem kayıt dışılık önlenecek hem de milyonlarca hizmet sektörü çalışanının geliri artacak.

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Milyonlarca Çalışanı İlgilendiren Düzenleme Yolda: Kredi Kartıyla Bahşişe Yasal Zemin Geliyor
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Kamuoyunda uzun süredir tartışılan kredi kartıyla bahşiş ödemelerine ilişkin düzenlemenin, bu yasama dönemi sona ermeden Meclis gündemine taşınması bekleniyor. İşletmeler, çalışanlar ve devlet arasında denge gözetilerek hazırlanan taslak, hem kayıt dışı ekonominin önüne geçmeyi hem de hizmet sektöründeki gelir dağılımını şeffaflaştırmayı amaçlıyor.

KAYIT DIŞINA SON

Sabah'tan Önder Yılmaz'ın haberine göre garson, komi, şef gibi doğrudan hizmet sunan çalışanların müşteri memnuniyetine bağlı olarak kazandığı bahşişlerin kredi kartı üzerinden ve yasal güvenceyle ödenmesi için hazırlanan taslak, sektördeki paydaşların iş birliğiyle şekilleniyor. Bu kapsamda, Turizm Restoran Yatırımcıları Derneği (TURYİD) ve Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) öncülüğünde oluşturulan çalışma; işveren ve çalışan sendikalarının yanı sıra, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gelir İdaresi Başkanlığı gibi kritik kurumlarla koordineli yürütülüyor.

Milyonlarca Çalışanı İlgilendiren Düzenleme Yolda: Kredi Kartıyla Bahşişe Yasal Zemin Geliyor - Resim : 1

YILLIK 1.8 MİLYAR DOLARLIK POTANSİYEL

Taslağa göre, kredi kartı ile ödenen bahşişlerin ücret kapsamı dışında değerlendirilmesi ve sadece yüzde 10’luk bir stopajla vergilendirilmesi planlanıyor. Ancak bu kesintiden de vazgeçilmesi masada. Bu sayede hem devletin yıllık 1 milyar 800 milyon dolarlık vergi kaybının önüne geçilmesi hem de çalışan gelirlerinin ortalama yüzde 90 oranında artması hedefleniyor.

Milyonlarca Çalışanı İlgilendiren Düzenleme Yolda: Kredi Kartıyla Bahşişe Yasal Zemin Geliyor - Resim : 2

KART TALEBİ ARTIYOR

Nakit kullanımının hızla düşmesiyle birlikte, özellikle yabancı turistlerin ve yerli müşterilerin kredi kartıyla bahşiş bırakma talepleri artış gösteriyor. Ancak mevcut yasal boşluk nedeniyle bu uygulama resmiyet kazanamıyordu. Yeni düzenleme ile bu boşluğun giderilmesi amaçlanıyor.

Yeni düzenlemenin, hem turizm hem de hizmet sektöründe çalışan milyonlarca kişinin gelirini artırarak sosyal güvenceye katkı sunması bekleniyor. Taslağın önümüzdeki haftalarda kamuoyuna sunulması planlanıyor.

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Kaynak: Sabah

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