Çeribaşı'nda Bereketli Hasat Sezonu Başladı! Edirne'den Avrupa'ya Satılıyor

Edirne’nin Enez ilçesine bağlı Çeribaşı köyünde yetiştirilen ve büyük bölümü Avrupa ülkelerine gönderilen iri taneli kirazların hasadı başladı. Bölgeye özgü “Çeribaşı” kirazı, yüksek aroması ve büyüklüğüyle ihracat pazarında dikkat çekerken, bu yılki rekolte üreticinin yüzünü güldürdü.

Çeribaşı'nda Bereketli Hasat Sezonu Başladı! Edirne'den Avrupa'ya Satılıyor
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Yaklaşık 500 dekarlık alanda sürdürülen hasat çalışmaları kapsamında, sezon sonunda 300 ton kiraz toplanması hedefleniyor. Hasadın yaklaşık 15 gün daha devam etmesi öngörülüyor. Bölgedeki üreticiler sabahın erken saatlerinde tarlalara inerek ürünlerini titizlikle topluyor.

FİYATLAR 250-300 LİRA ARASINDA SEYREDİYOR

Çeribaşı Köyü Muhtarı Tezcan Meriç, sezonun oldukça verimli geçtiğini belirterek, "Köyümüzde kaliteli bir üretim yapılıyor. Bu yıl Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde yaşanan zirai dona rağmen bizim köyümüz etkilenmedi. Şu an 3 farklı ihracatçı firma kiraz alımı gerçekleştiriyor. Kilogram fiyatları 250 ila 300 lira arasında değişiyor" diye konuştu.

AVRUPA'DAN YOĞUN TALEP VAR

Edirne Köy Kalkınma ve Diğer Tarımsal Amaçlı Kooperatifler Birliği (KÖY-KOOP) Başkanı Ahmet Erken ise kirazların önemli kısmının Avrupa pazarına yönlendirildiğini belirterek, “Tüm üreticilerimize emeklerinden dolayı teşekkür ediyor, bol kazançlı bir sezon diliyoruz” dedi.

İhracatçı firma yetkilisi Ramazan Erdoğan da, “Çeribaşı kirazı Avrupa’da büyük talep görüyor. Özellikle kalibresi yüksek, aroması güçlü ürünler tercih ediliyor. Bu yıl ihracatta artış bekliyoruz” açıklamasında bulundu.

Kaliteli üretimi ve dış pazardaki başarısıyla adından söz ettiren Çeribaşı köyü, Edirne ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyor.

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Kaynak: Haber Merkezi

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