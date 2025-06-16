Emlak Siteleri İçin Düğmeye Basıldı, O Fiyatlara Sınır Getirilecek

Emlak sitelerindeki fahiş ilan ücretleri konut kiralarını daha da yükseltiyor. Rekabet Kurumu’na 10 binin üzerinde şikâyet ulaştı, sektör alarm verdi. Hükûmet, ilan sitelerine tavan fiyat düzenlemesi için düğmeye bastı.

Emlak Siteleri İçin Düğmeye Basıldı, O Fiyatlara Sınır Getirilecek
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Konut piyasasında yaşanan fahiş fiyat artışlarına karşı harekete geçen hükûmet, şimdi de emlak ilan sitelerine yönelik düzenleme hazırlığında. Özellikle ilan yayınlama ücretlerinin yüksekliği nedeniyle hem emlakçılar hem de bireysel kullanıcılar ciddi mağduriyetler yaşıyor. Evini kiraya vermek isteyen birçok kişi, ilan bedelini kiraya eklemek zorunda kalıyor.

Emlak Siteleri İçin Düğmeye Basıldı, O Fiyatlara Sınır Getirilecek - Resim : 1

200 BİN TL'YE ÇIKTI

Emlak siteleri, 2020 yılında yıllık 8 bin TL olan ilan paketi ücretlerini bugün 200 bin TL’ye kadar yükseltti. Bireysel kullanıcıdan ise tek bir ilan için yaklaşık 3 bin TL talep ediliyor. Bu durum, kiralık konut piyasasında fiyatların şişmesine neden olurken, ilan ücretlerine tavan getirilmesine yönelik çalışmaların başladığı bildirildi.

ŞİKÂYETLER ARTTI

Tüm Emlak Danışmanları Birliği (TEDB) Başkanı Hakan Akçam, bu durumu "sürdürülemez" olarak değerlendirerek, emlakçılardan gelen şikâyet sayısının 10 bini bulduğunu söyledi. Akçam, ilan bedellerinin artık emlakçıların ofis kirasını bile geçtiğini, sektörün tekelleşme riskiyle karşı karşıya olduğunu vurguladı. Yüksek ilan ücretlerinin sektörde rekabeti engellediğini ve hizmet kalitesini düşürdüğünü ifade etti.

Emlak Siteleri İçin Düğmeye Basıldı, O Fiyatlara Sınır Getirilecek - Resim : 2

REKOR CEZALAR YOLDA

Rekabet Kurulu da bu duruma kayıtsız kalmamış, 2023 yılında piyasadaki en büyük ilan platformuna 40,1 milyon TL ceza kesmişti. Yeni düzenlemeyle hem tekelleşmenin önüne geçilmesi hem de vatandaşın daha adil şartlarda ilan verebilmesi hedefleniyor.

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Kaynak: Türkiye Gazetesi

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