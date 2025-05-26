Tapu Sahibi Olan Milyonları İlgilendiriyor! Son 5 Gün Kaldı, Yapmayan Yandı

Emlak vergisi her yıl iki eşit taksitte tahsil ediliyor. Bu yıl için belirlenen takvime göre ilk taksit süreci 1 Mart’ta başladı ve 31 Mayıs’ta sona erecek. İkinci taksit ödemeleri ise 1 Kasım ile 30 Kasım tarihleri arasında yapılacak. Belirtilen tarihler dışında yapılan ödemelere gecikme cezası uygulanacak.