Tapu Sahibi Olan Milyonları İlgilendiriyor! Son 5 Gün Kaldı, Yapmayan Yandı
Bina, arsa ve iş yeri gibi taşınmazlara sahip milyonlarca kişiyi ilgilendiren emlak vergisinin 2025 yılına ait ilk taksit ödemelerinde son haftaya girildi. 1 Mart’ta başlayan ödeme dönemi, 31 Mayıs Cuma günü mesai bitiminde sona erecek. Belirtilen tarihe kadar ödeme yapmayan mükellefler, her ay için %4,5 oranında gecikme faiziyle karşı karşıya kalacak.
Kaynak: Haber Merkezi
Emlak vergisi her yıl iki eşit taksitte tahsil ediliyor. Bu yıl için belirlenen takvime göre ilk taksit süreci 1 Mart’ta başladı ve 31 Mayıs’ta sona erecek. İkinci taksit ödemeleri ise 1 Kasım ile 30 Kasım tarihleri arasında yapılacak. Belirtilen tarihler dışında yapılan ödemelere gecikme cezası uygulanacak.
DİJİTAL KANALLARLA ÖDEME KOLAYLIĞI
Mükellefler, emlak vergisi ödemelerini fiziki olarak belediyelere gitmeden de gerçekleştirebiliyor. e-Devlet sistemi üzerinden T.C. kimlik numarasıyla giriş yaparak borç sorgulama ve ödeme işlemleri yapılabiliyor. Ayrıca, belediyelerin e-Belediye sistemleri, bankaların dijital şubeleri ve Gelir İdaresi Başkanlığı’nın resmi internet sitesi üzerinden de ödeme imkanı sunuluyor. Bazı belediyeler çevre temizlik vergisini su faturasıyla birlikte tahsil edebiliyor.
MUAFİYET HAKKI BULUNANLAR BAŞVURU YAPMALI
Emlak vergisinden muaf tutulan gruplar arasında hiçbir geliri olmayan emekliler, engelli bireyler, gaziler ve şehit yakınları yer alıyor. Bu kişiler, muafiyet hakkından yararlanabilmek için bağlı bulundukları belediyeye başvuru yaparak belgelerini ibraz etmek zorunda. Muafiyet işlemleri belediyelere göre farklılık gösterebiliyor.
VERGİLERE YÜZDE 21,97 ZAM UYGULANDI
2025 yılı için emlak vergisine %21,97 oranında artış yapıldı. Bu kapsamda, geçen yıl 1.000 TL ödeme yapan bir mükellef, bu yıl yaklaşık 1.200 TL ödemekle yükümlü olacak. Vergi mükelleflerinin cezalı duruma düşmemek adına son ödeme tarihini kaçırmamaları gerektiği bildirildi.