Bankaya Bu Parayı Koyan 155 Bin Lira Maaşa Bağlanıyor

Merkez Bankası’nın uyguladığı sıkı para politikası ve Türk Lirası'na dönüşü özendiren adımlar, mevduat faiz oranlarında dikkat çeken artışlara yol açtı. Yatırımcılar ise "TL’de kalmak ne kazandırır?" sorusunun cevabını merak ediyor.

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Bankaya Bu Parayı Koyan 155 Bin Lira Maaşa Bağlanıyor
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2025 yılının ortasına yaklaşırken, özellikle 1 aylık vadeli mevduat hesapları yatırımcıların yeniden radarına girmiş durumda. Faizlerdeki yükseliş, büyük birikime sahip vatandaşlara aylık bazda cazip kazanç kapıları aralıyor.

Özellikle 4 milyon TL’lik birikimi olan yatırımcılar için 32 günlük vadeli mevduatlar artık önemli bir gelir kaynağı haline geldi. Peki güncel verilere göre hangi banka ne kadar faiz sunuyor ve net kazanç ne oluyor? İşte 15 Haziran 2025 itibarıyla en güncel tablo:

Bankaya Bu Parayı Koyan 155 Bin Lira Maaşa Bağlanıyor - Resim : 1Bankalara Göre Güncel 32 Günlük Vadeli Mevduat Faiz Oranları ve 4 Milyon TL’nin Getirisi

TEB

Faiz Oranı: %52

Vade Sonu Tutar: 4.155.003 TL

Net Kazanç: 155.003 TL

FİBABANKA

Faiz Oranı: %52

Vade Sonu Tutar: 4.155.003 TL

Net Kazanç: 155.003 TL

DENİZBANK

Faiz Oranı: %50

Vade Sonu Tutar: 4.149.041 TL

Net Kazanç: 149.041 TL

AKBANK

Faiz Oranı: %49

Vade Sonu Tutar: 4.146.060 TL

Net Kazanç: 146.060 TL

YAPI KREDİ

Faiz Oranı: %49

Vade Sonu Tutar: 4.146.060 TL

Net Kazanç: 146.060 TL

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı: %48,5

Vade Sonu Tutar: 4.144.570 TL

Net Kazanç: 144.570 TL

Bankaya Bu Parayı Koyan 155 Bin Lira Maaşa Bağlanıyor - Resim : 2

İŞ BANKASI

Faiz Oranı: %39,5

Vade Sonu Tutar: 4.117.742 TL

Net Kazanç: 117.742 TL

QNB FİNANSBANK

Faiz Oranı: %38,25

Vade Sonu Tutar: 4.114.016 TL

Net Kazanç: 114.016 TL

ZİRAAT BANKASI

Faiz Oranı: %35

Vade Sonu Tutar: 4.104.329 TL

Net Kazanç: 104.329 TL

VAKIF KATILIM (Kâr Payı)

Kâr Payı Oranı: %34,29

Vade Sonu Tutar: 4.102.212 TL

Net Kazanç: 102.212 TL

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Kaynak: Haber Merkezi

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