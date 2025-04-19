Bakan Göktaş İlk Kez Açıkladı! Doğum Destek Ödemeleri Ne Zaman Başlıyor?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, katıldığı bir yayında yaptıkları destek programlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Göktaş, iktidar olarak kadınlara ve annelere yardımda bulunduklarını ve bu çerçevede paketler hazırladıklarını vurguladı.

25 Aralık 2024'te Nüfus Politikaları Kurulu oluşturduklarını anlatan Göktaş, "Evde bakım modelleri ya da çalışan kadınların bakım modelleri gibi konuları ele alıyoruz. Çalışan kadınlar için kreş sayılarının artırılması ve komşu anne projeleri gibi projeler hayata geçiriyoruz" diye konuştu.

EVLİLİK FONU DA BAŞLATILDI

2025 yılının "aile yılı" ilan edildiğini hatırlatan Bakan Göktaş, "13 Ocak'ta sayın Cumhurbaşkanımız iki müjde verdi. Biri evlilik kredisi dediğimiz fon. Aile ve gençlik fonu 150 bin liralık bir destek. 18-29 yaşında evlenecek gençlere verilecek bir fon. İlk defa evlenecekleri kapsıyor. Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep illerinde başlattık önce. Bu fona 91 bin 129 çiftimiz başvurdu" ifadelerini kullandı.

Bakan Göktaş, doğum destek sistemini de güncellediklerini söyleyerek, "İlk doğan çocuğa 5 bin lira tek seferlik destek. İkinci çocuğa aylık 1500 TL çocuk 5 yaşına kadar annenin hesabına destek. Üçüncü çocuk için annenin hesabına ayda 5 bin TL destek. 169 bin 921 başvuru aldık. İlk ödemeyi annelerin hesabına mayıs ayında yatıracağız" dedi.

Kaynak: Haber Merkezi