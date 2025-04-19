Eşinin Cesedi Bagajdan Çıkmıştı: İfadesi Kan Dondurdu

Erzurum’da 21 yaşındaki Ali Osman Buzlak, otomobilde tartıştığı 24 yaşındaki eşi Hatice Agcakale Buzlak’ı elleriyle boğarak öldürdü. Olay sonrası tutuklanan Buzlak’ın savcılıkta verdiği ifadesinde, "Bir anda boğazına sarıldım ve bir müddet boğazını sıktım. Kendimi kaybettiğim için ne kadar sıktığımı hatırlamıyorum ancak uzun süre sıktım. Boğazını bıraktığımda Hatice ölmüştü, nefes almıyordu, yığılıp kaldı" dedi.

KAN DONDURAN CİNAYET

16 Nisan gecesi saat 22.00 civarında Erzurum Şehir Hastanesi’nin otoparkında meydana gelen olayda, Ali Osman Buzlak, otomobilde düğün hazırlığı yaptığı eşini boğarak öldürdü. Olaydan sonra eşinin cansız bedenini aracın bagajına yerleştiren Buzlak, yanında bulunan soda şişesini kırarak boğazını ve bileklerini kesip intihar etmeye çalıştı.

Kısa bir süre sonra Palandöken ilçesindeki Murat Ellik Bulvarı’nda direksiyon başında hareketsiz halde bulunan Buzlak'ı görenler polise haber verdi. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan zanlı, tedavisinin ardından gözaltına alındı. Otomobilde yapılan incelemede, Hatice Agcakale Buzlak’ın cansız bedeni bagajda bulundu. Gözaltına alınan Buzlak, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hatice Buzlak ise Erzurum'da toprağa verildi.

'DÜĞÜNÜ İPTAL ETTİK'

Cani erkeğin savcılıkta verdiği ifadesi ortaya çıktı. Eşiyle 3.5 yıl önce tanıştıklarını ve 9 Ocak 2025’te ailelerinden gizli resmi nikah kıydıklarını anlatan Buzlak, daha sonra durumu ailelerine açıkladıklarını ve düğün hazırlıklarına başladıklarını anlattı. Eşiyle sürekli maddi konularda tartışma yaşadıklarını öne süren Buzlak, bu nedenle düğünü ve nişanı ertelediklerini ve mart ayının sonunda düğün ve nişanı tamamen iptal ettiklerini söyledi.

'3 KERE BOŞ OL DİYEREK DİNEN BOŞADIM'

Olay günü son bir kez konuşmak istediğini söyleyen Buzlak, eşini annesinin yardımıyla ikna ederek hastane otoparkına davet ettiğini belirtti. Buzlak, şunları anlattı:

"Saat 20.00-20.30 sıralarıydı. Sohbet etmeye başladık. Geçmişte yaşadığımız olayları konuştuk. Sonra Hatice 'Artık beni boşa, istemiyorum' dedi. Ben de 'Konuşalım, tamam boşanırız' gibi şeyler söyledim. Yaklaşık 1-2 saat muhabbet ettik. Tahmini saat 22.00 sıralarıydı Konuşmanın devamında bana 'Seni aldattım, hala beni niye nikahında tutuyorsun. Aldatmaya devam edeceğim, beni boşa' dedi. Bunu duyunca şok oldum 3 kere 'boş ol' diyerek dinen boşadım. Ancak Hatice susmadı. Senin annen yüzünden bu hale geldik' diyerek uzun süre aileme ve bana karşı sinkaflı sözler söyledi."

'BAGAJDA OLDUĞUNU POLİSLERE SÖYLEDİM'

İfadesinin devamında, şunları kaydetti:

"Küfürler edince kendimden geçtim ve bir anda boğazına sarıldım ve bir müddet boğazını sıktım. Kendimi kaybettiğim için ne kadar sıktığımı hatırlamıyorum ancak uzun süre sıktım. Hatice de elleri ile yüzümü tutarak, kendini kurtarmaya çalıştı ancak çok etkili olmadı. Sadece yüzümde sıyrıklar oluştu. Boğazını bıraktığımda Hatice ölmüştü, nefes almıyordu, yığılıp kaldı. O sırada bir arkadaşım beni aradı ve yanıma gelmesini söyledim. Telefonu kapatınca Hatice'yi bulunduğu ön sağ koltuktan alarak, aracın bagaj bölümüne koydum.

Aracı kilitleyip, yürüyerek Şehir Hastanesi'nin C blok girişinden içeriye girdim. Acile geçtim. Bir süre bekledim, arkadaşım geldi. Kendisi ile normal konuşma yaptık. Bana 'Senin farklı bir şeyin var, anlat' dedi. Ben de 'Hatice'yi öldürdüm, sen git beni ihbar et' dedim. Tekrar aracın yanına gittim. Yaşadığım olayın pişmanlığı ve etkisiyle intihar amacıyla aracın içinde bulunan soda şişesini kırarak, bileklerimden ve boğazından kendimi yaraladım. Bir süre araç içerisinde bekledim. Bu sırada titreme, baygınlık yaşadım. Sonra kendime gelmek amacıyla aracı çalıştırdım ve seyir haline geçtim. Polislerin beni bulmuş olduğu yere geldim, başım dönünce durdum. Tekrar hareket edecektim ancak polisler gelince araçtan inerek teslim oldum. Hatice'nin araç bagajında olduğunu polislere söyledim. Polisler, 112 ambulansı çağırarak beni hastaneye götürdüler, tedavimi oldum. Yaşadığım olaydan dolayı pişmanlık duymaktayım. Olay bir anlık sinirle gerçekleşti. Benim amacım konuşmaktı."

Kaynak: DHA