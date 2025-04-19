Bakanlıktan ‘Tehlikeli Ürün’ Alarmı! Mutfakların Trend Temizlik Ürününü Toplatma Kararı

Ticaret Bakanlığı, vatandaşların sağlığını tehdit edebilecek ürünlere karşı denetimlerine devam ediyor. Son yapılan kontrollerde, İzmir merkezli Mikrotem markasına ait bir temizlik ürünü güvenlik kriterlerine takıldı.

Bakanlığın yayımladığı güncel listede, İzmir menşeli "Mikrotem Yağ Çözücü" ürününün ambalajının çocuk emniyetine uygun olmadığı tespit edildi. Bu eksiklik nedeniyle ürün, “güvensiz” kategorisinde değerlendirildi.

'KİMYASAL' OLARAK TEHLİKE BARINDIRIYOR

Bakanlığın yaptığı bildirimde, güvensizlik nedeni, "Maddelerin Ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi Ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik Madde 36/2/B Çocuk Emniyetli Kapatma Düzeneklerine Dair Kurallar Ve Madde 36/2/C Dokunsal Uyarılar Kısımlarına Aykırılık" olarak açıklandı. Öte yandan ürün 'kimyasal tehlike' kategorisinde yer aldı.

PİYASADAN TOPLATILIYOR

Yetkililer, söz konusu ürünü tehlikeli bularak satışının durdurulmasına ve piyasadan toplatılmasına karar verdi. Tüketicilere, ellerinde bulunan ürünleri kullanmamaları ve ilgili satış noktalarına iade etmeleri çağrısı yapıldı.