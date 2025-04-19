Ebeveynler Dikkat! O Çocuk Ürünlerine Bakanlıktan Yasak Geldi

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın gıdadaki usulsüzlükleri açıkladığı listeler gibi Ticaret Bakanlığı da bir süredir sağlığa karşı risk yaratacak ürünleri internet sitesinden açıklayarak vatandaşları sağlıksız ürünler konusunda bilgilendiriyor. Özellikle kıyafet, oyuncak ve eşya gibi birçok üründe bulunan tehlikeleri işaret eden bakanlık, son olarak bir bildirimde daha bulundu.

Bakanlığın bildirimine göre; İzmir Konak'taki Ali Duman Grup Oyuncak Çiçekçilik şirketine ait ördek figürlü quacker float baskılı yüzme yardımcısı için bir uyarı geldi. Çin'de üretilen ürünün güvensizlik nedeni için "Ts En 13138-3 Standardı Kapsamında; 5.2 Tasarım 5.2.1 Su Oyuncaklarına Benzerlikten Kaçınılması 5.2.1.1 Şekil; Yüzme Oturaklarının Tasarım Ve Görünümü, Su Oyuncağı İzlenimi Uyandırmamalıdır" bilgisi verildi.

ARZI VE SATIŞI YASAKLANDI

Boğulma tehlikesine neden olduğu belirtilen ürünün, ilgili mevzuat gereği piyasaya arzının yasaklanmasına ve toplatılmasına karar verildiği bildirildi. Bakanlık, 20 Şubat 2025 tarihinde aldığını açıkladığı önleme ilişkin vatandaşları uyararak, mevcut haliyle ürünün satışının artık yapılmayacağını duyurdu.

Bakanlığın açıklaması sonrası çocukları için bu ürünleri alan ebeveynler de, şirketin söz konusu ürününü satın almış olsalar da kullanmayacaklarını belirtti. Vatandaşların gıda veya herhangi bir eşya için alışveriş yaptığında ilgili bakanlıkların uyarılarını takip etmeleri gerektiği vurgulandı.