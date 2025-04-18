Anne Babalar Dikkat! Bakanlık Açıkladı, O Kalemin Satışı Artık Yasak

Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'nde bir marka daha ifşa edildi. Ticaret Bakanlığı, çocukların kullandığı kalemde "fitalat" tespit edildiğini duyurdu. Peki, fitalat nedir? İnsan sağlığı üzerinde hangi etkilere sahip? İşte detaylar...

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
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Anne Babalar Dikkat! Bakanlık Açıkladı, O Kalemin Satışı Artık Yasak

Ticaret Bakanlığı tarafından yönetilen, tüketicileri sağlık ve güvenlik riski taşıyan ürünlere karşı uyaran Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'nde (GÜBİS) yeni bir bildirim yapıldı.

"Misyon" markasına ait, "Sarı Renk Misyon Light Versatil Kalem" ürününde "Kimyasalların Kaydı Değerlendirilmesi, İzni Ve Kısıtlaması Hakkında Yönetmelik" hükümleri kapsamında limit değerinin üzerinde "fitalat" tespit edildiği ortaya çıktı.

Ticaret Bakanlığı, kalemin piyasaya arzını yasakladı ve toplatma kararı verdi.

Anne Babalar Dikkat! Bakanlık Açıkladı, O Kalemin Satışı Artık Yasak - Resim : 1

SAĞLIĞA ZARARLARI

Peki, fitalatların sağlığa zararları neler? İşte detaylar...

1. Hormon Bozucu Etki (Endokrin Bozucu)

Fitalatlar, vücutta hormon sistemine müdahale ederek özellikle östrojen ve testosteron düzeylerini etkileyebilir.
Bu durum özellikle çocuklar, bebekler ve hamile kadınlar için ciddi risk oluşturur.

2. Üreme ve Gelişim Sorunları

Erkek bebeklerde doğuştan genital bozukluklara yol açabileceği araştırmalarla desteklenmiştir.
Erkeklerde sperm sayısı ve kalitesini düşürebilir.
Kadınlarda kısırlık ve erken doğum riskini artırabilir.

3. Sinir Sistemi Gelişimi Üzerine Etkiler

Gebelikte yüksek fitalat maruziyeti, doğacak çocuğun zihinsel gelişimini ve davranışlarını olumsuz etkileyebilir.
Bazı araştırmalar, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB) gibi sorunlarla ilişkilendirildiğini göstermektedir.

Nerelerde Bulunur?

  • Plastik gıda kapları, su şişeleri
  • Oyuncaklar
  • PVC zemin kaplamaları
  • Oda spreyleri, parfümler, deterjanlar
  • Şampuan, sabun, oje, saç spreyi gibi kozmetik ürünler
  • Tıbbi cihazlar (özellikle esnek plastik tüpler)
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