Emzikte Büyük Tehlike! Ticaret Bakanlığı'ndan Toplatma Kararı

Ticaret Bakanlığı, "Bisfenol A" tespit edilen bir emziğin piyasaya arzının yasaklandığını ve toplatılmasına karar verildiğini açıkladı.

Buket Topaktaş Buket Topaktaş
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Emzikte Büyük Tehlike! Ticaret Bakanlığı'ndan Toplatma Kararı

Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin güvende kalmasını sağlamak amacıyla kurulan Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'nde (GÜBİS) sağlığa zararlı ürünleri kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor.

Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'nde yer alan son bildirime göre "Arıkan Plastik" markasına ait "Sweat Baby Silikon Klasik Emzik Kod 850" ürününde, "Kimyasalların Kaydı Değerlendirilmesi, İzni Ve Kısıtlaması Hakkında Yönetmelik" hükümleri kapsamında limit değerinin üzerinde uçucu bileşiklerin tayini ve "Bisfenol A" tespit edildi.

Emzikte Büyük Tehlike! Ticaret Bakanlığı'ndan Toplatma Kararı - Resim : 1

Bakanlık, emziğin piyasaya arzının yasaklandığını ve toplatılmasına karar verildiğini duyurdu.

Emzikte Büyük Tehlike! Ticaret Bakanlığı'ndan Toplatma Kararı - Resim : 2

BİSFENOL A NEDİR?

Bisfenol A (BPA), özellikle plastik ürünlerde yaygın olarak kullanılan bir kimyasal madde ve sağlık üzerindeki olası zararları nedeniyle son yıllarda oldukça tartışma konusu.

İşte BPA'nın insan sağlığına yönelik bilinen ve araştırılan başlıca zararları:

Hormon sistemi üzerindeki etkileri (Endokrin Bozucu)

  • BPA, östrojen hormonuna benzer şekilde davranabilir, bu da vücutta hormonal dengenin bozulmasına neden olabilir. Özellikle çocuklar ve bebekler bu etkiye karşı daha hassastır.

Gelişimsel ve üreme sorunları

  • Doğurganlık üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir.
  • Anne karnındaki bebeklerin gelişimini etkileyebilir, özellikle beyin ve üreme sistemi üzerinde.
  • Erkeklerde sperm kalitesini düşürebileceğine dair bulgular var.

Kronik hastalık riski

  • Tip 2 diyabet, kalp hastalıkları ve yüksek tansiyon riskini artırabileceğine yönelik çalışmalar var.

Sinir sistemi üzerindeki etkiler

Bazı araştırmalar, BPA maruziyetinin öğrenme bozuklukları, anksiyete, hiperaktivite gibi nörolojik etkilere yol açabileceğini gösteriyor.

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