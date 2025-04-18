Evinde Ölü Bulunmuştu: Gözde'nin Otopsisinden Çıkan Sonuç Şüpheleri Artırdı

Türkiye'de günden güne artan ve erkek şiddeti konusunda caydırıcı cezaların gündeme alınmamasıyla da büyük tepki çeken kadın ölümlerinin sonuncusu Antalya'da meydana geldi. Konyaaltı ilçesi Sarısu Mahallesi 138 Sokak’ta, 4 katlı apartmanın son katında tek başına yaşayan Gözde Gökalp'ten (36) haber alamayan yurt dışındaki ablası, kardeşinin sevgilisi H.Ş.'yi arayıp durumu haber verdi. H.Ş., Gözde Gökalp'in ablasına eve gidip bakacağını söyledi. Aynı zamanda Gökalp'in yine yurt dışında yaşayan babası da Antalya'da yaşayan çilingir arkadaşına durumu söyleyip, eve gidip içeri girmesini istedi.

Dün sabah saatlerinde çilingir eve gidip kapıyı açınca, Gözde Gökalp'i oturma odasında yüzüstü hareketsiz bir halde buldu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Gökalp'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Ölümün şüpheli bulunması sonrası adrese olay yeri inceleme ekibi de sevk edildi. Ekiplerin ve savcılığın incelemesi sonrasında Gözde Gökalp'in cenazesi, otopsisi için Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

ERKEK ARKADAŞI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gökalp'in vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar tespit edilmesinin ardından Antalya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, geniş çaplı araştırma başlattı. Ekipler çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyip, siteye girenler için kimlik tespiti de yaptı. Cinayet ihtimalini değerlendiren ekipler çalışmalarına devam ederken, Gözde Gökalp'in erkek arkadaşı H.Ş., ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

Gözde Gökalp'in ön otopsisinde, vücudundaki morlukların yeni olmadığı, 3-4 günlük olduğu anlaşıldı. Diğer yandan Gökalp'in erkek arkadaşı H.Ş. ise ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA