Çocukların Severek Giydiği Mayonun Toplatılmasına Karar Verildi

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda alanında yapılan taklit tağşiş ve halk sağlığını tehdit eden ürünleri ifşa etmeyi sürdürürken öte yandan Ticaret Bakanlığı da güvenlik standartlarını karşılamayan ve çocukların sağlığını tehlikeye atan ürünleri kamuoyuyla paylaşıyor.

BOĞULMA TEHLİKESİ VAR

Ticaret Bakanlığı son olarak çocuklara yönelik olarak piyasaya sürülen bir ürünü ve taşıdığı sağlık riskini internet sitesi aracılığıyla duyurdu.

Çocuk giyim kategorisinde yer alan ve kız çocuklarının kullanımına yönelik olarak Onarlı Tekstil İnşaat Madencilik San. Ve Tic. Ltd. Şti. tarafından üretilen Pink Rose markalı ve Türkiye’de üretilen ‘Pink Rose Swimwear K.I.D.S Model: 2481 Kız Çocuk Etekli Bikini St5920 (Barkod: 86813808)’ çocuk mayosunda ‘Boğulma (Dışarıdan Akciğerlere Doğru Olan Hava Akışının Mekanik Şekilde Engellenmesi.), Yaralanmalar’ riski tespit edildi.

TOPLATILMASINA KARAR VERİLDİ

Ürünün kordon ve büzme ipleri kısımlarının yapılan denetimlerde ‘kalır’ sonucu aldığı belirtilen açıklamada, 7223 Sayılı Kanun, Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni Ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik, Tekstil Elyaf İsimleri Ve Tekstil Ürünlerinin Elyaf Kompozisyonlarıyla İlgili Etiketleme Ve İşaretleme Hakkındaki Yönetmelik, Ts En 14682 mevzuatı nedeniyle ürünün piyasaya arzının yasaklanması ve toplanması yönünde karar alındığı belirtildi.